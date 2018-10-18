Belediye personeline afet bilinci semineri verildi

Elazığ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı, doğal afetlere karşı sosyal bilinç oluşturmak için belediye personeline yönöleki “Afetlere Hazır Bir Türkiye İçin Bilinçlendirme” semineri düzenledi. Belediye Hazar Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü Eğitmeni Ali Rıza Akay tarafından verilen seminere, çok sayıda personel katıldı.

Belediye çalışanlarına yönelik çok sayıda bilgilendirme semineri düzenlediklerini belirten Belediye Yazı İşleri Müdürü Mehmet Emin Enez, bu gün de afet bilinciyle ilgili seminer gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çalışanların afet sırasında neler yapması gerektiği, afet ve acil durum çantasının hazırlanışı ve acil durum telefonları hakkında bilgi veren AFAD Eğitmeni Ali Rıza Akay, afet sırasında nasıl davranmaları gerektiği konusunda hayat kurtaran ipuçlarını uygulamalı olarak gösterdi.