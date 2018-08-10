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10 Ağustos 2018 16:45

Belediye personeline etkili iletişim semineri

Elazığ Belediyesi personeline, "Etkili İletişim, Model ve Motivasyon" semineri verildi.

Belediye personeline etkili iletişim semineri

10 Ağustos 2018 16:45


Elazığ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Kalite Yönetim birimi tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimleri kapsamında belediye çalışanlarına “Etkili İletişim, Moral ve Motivasyon” semineri verildi. Eğitimci-Yazar Hacı Ormanoğlu tarafından verilen seminer, Belediye Hazar Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Personele daha geniş bir vizyon kazandırmak ve verimliliği artırmak amacıyla düzenlenen seminere birim müdürleri ve belediye çalışanları yoğun ilgi gösterdi.


Daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla düzenledikleri seminerler ile vatandaşlara fayda sağlamayı hedeflediklerini belirten Elazığ Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Emin Enez, belirli periyotlarla düzenledikleri seminerlerin devam edeceğini kaydetti.




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