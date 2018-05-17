Belediye personeline ‘Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler’ semineri

Elazığ Belediyesi tarafından düzenli bir şekilde personele yönelik verilen seminerler devam ediyor. Son olarak Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından personele yönelik ‘Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler’ konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kenan Demirci tarafından verildi.

Dr. Kenan Demirci, “Kamu yönetimleri için özellik arz eden en önemli nokta, halkın çoğu zaman kamu yönetimleriyle ilişkilerin en önemli kademelerindeki görevlilerle yüz yüze gelmek sureti ile kuruyor olmalarıdır. Halkın gözünde bu görevliler devletin kendisidir. Bu görevlilerin tutum ve davranışları karşısında halkın duyguları doğrudan devlet için oluşmaktadır. Bu nokta kamu kuruluşlarının halkla ilişkilerin düzenlemesinin önemini ortaya koymaktadır” dedi.