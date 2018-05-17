Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 18:07

Belediye personeline ‘Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler’ semineri

Elazığ Belediyesi personeline ‘Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler’ semineri verildi.

Belediye personeline ‘Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler’ semineri

17 Mayıs 2018 18:07


Elazığ Belediyesi tarafından düzenli bir şekilde personele yönelik verilen seminerler devam ediyor. Son olarak Belediye Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından personele yönelik ‘Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler’ konulu seminer gerçekleştirildi. Seminer, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kenan Demirci tarafından verildi.


Dr. Kenan Demirci, “Kamu yönetimleri için özellik arz eden en önemli nokta, halkın çoğu zaman kamu yönetimleriyle ilişkilerin en önemli kademelerindeki görevlilerle yüz yüze gelmek sureti ile kuruyor olmalarıdır. Halkın gözünde bu görevliler devletin kendisidir. Bu görevlilerin tutum ve davranışları karşısında halkın duyguları doğrudan devlet için oluşmaktadır. Bu nokta kamu kuruluşlarının halkla ilişkilerin düzenlemesinin önemini ortaya koymaktadır” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
28
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç