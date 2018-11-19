Belediye tarafından liseye kütüphane ve sahalar yapıldı

Elazığ Belediyesi tarafından Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde yaptırılan kütüphane ile basket ve futbol sahası açıldı.

Elazığ Belediyesi il merkezinde bulunan okullarda semt, basketbol sahası ve kütüphane yapım çalışmalarına devam ediyor. Kütüphane ve sahaların yapıldığı okullardan biri olan Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde açılış programı düzenlendi. Programa Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, KYK İl Müdürü Suphi Döner, Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Kömürlü, Memur-Sen İl Temsilcisi İbrahim Bahşi, Okul Müdürü Mehmet Nuri Güler ve STK temsilcileri katıldı.

Okullarına verdiği destek nedeniyle Başkan Yanılmaz'a teşekkür eden Okul Müdürü Güler sağlık ve ahlak açısından öğrencilere önemli katkı sunacak ve aynı zamanda onları kötü alışkanlıklardan uzak tutarak verimli zaman geçirmelerini sağlayacak hizmetlerin yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

En verimli çağlarında öğrencilerin spor ve kitapla iç içe olmasının başta aile sonra da toplum düzenine katkı sağlayacağını ifade eden Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, belediye olarak kendilerinin de milli ve manevi değerlere bağlı aynı zamanda spor ve kariyer alanında da başarı sağlamış gençler yetiştirme alanında sorumlu olduğunu ifade etti.

Göreve geldikleri günden itibaren halkla iç içe ve sürekli istişare halinde kalarak idarecilik yaptıklarına da vurgu yapan Yanılmaz, özellikle eğitime çok büyük yatırımlar yaptıklarını kaydetti.