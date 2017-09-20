Besiciye yüzde 30 hibeli düve desteği

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü toplantı salonunda hayvancılık desteklemeleri uygulama esasları tebliği çerçevesinde ‘Düve alım desteği, destekleme uygulamaları ve sistem girişi” konulu toplantı düzenlendi. Toplantıya, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Asım Selen, DAP birimi teknik personelleri ve ilçe müdürlüklerindeki görevli personeller katıldı.

Bakanlık olarak hayvancılığın geliştirilmesine yönelik farklı dönemlerde ve değişik konularda üreticilere destekler verdiklerini belirten İl Müdürü Karahan, özellikle canlı hayvan desteklerine yönelik 2015 yılına kadar yüzde 40 hibe ile süt sığırcılığı desteği verildiği söyledi.

2015 yılından sonra gebe düve desteğinin yapılmadığını hatırlatan Karahan, “ En son Bakanlar Kurulu kararı ile damızlık hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yüzde 30 hibe şeklinde düve desteği kararı alındı. Bizler bu desteği bakanlık adına il müdürlüğü olarak uygulayacağız. Düve alım desteği müracaatları 11 Eylül 2017 de başlamış olup, 10 Ekim 2017 tarihinde kadar devam edecek. Damızlık gebe düve birim fiyatı 8 bin 500 TL olarak belirlenirken, 8 ile 13 aylık damızlık dişi için de 5 bin TL üst limit belirlenmiştir. Bu desteğin yüzde 30’u hibe şeklindedir. Destekten en az 20 baş en fazla 200 baş olarak faydalanabileceklerdir. Destekten faydalanacak kişiler özellikle HAYBİS ‘e kayıtlı, sığır işletmesi olan, daha önce damızlık hayvan desteğinden faydalanmamış kişiler olmalıdır. Düve alım desteği müracaatları il ve ilçe müdürlüklerinden yapılabilecektir” dedi.

Toplantı, DAP biriminde görevi Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Karaca’ın sunumu ile sona erdi.