Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 16:10

Beşiktaş’ın şampiyonluk kupası Elazığ’da

2017 futbol sezonunu şampiyon bitiren Beşiktaş’ın kupası, Elazığ’da taraftarla buluştu.

Beşiktaş’ın şampiyonluk kupası Elazığ’da

10 Temmuz 2017 16:10


Süper Lig’de geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Kara Kartal’ın kupası il il dolaşmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların kupası son olarak Elazığ Kartal Yuvası Mağazası’nda, Elazığlı taraftarlarla buluştu. Bir gün süreyle Elazığ’da kalacak olan şampiyonluk kupasına taraftarlar da yoğun ilgi gösterirken, bol bol hatıra fotoğrafı çektirildi.


Beşiktaş’ın kupalarını Anadolu’daki taraftarlarıyla buluşturduğunu söyleyen Elazığ Kartal Yuvası Mağaza Müdürü Ferhat Karakalem, “Bu sene Allah yine bize nasip etti şampiyonluğu. İnşallah önümüzdeki sene Fikret Orman’ın önderliğinde taraftarlarımıza UEFA Kupası’nı sergileriz. Taraftarlarımızın yoğun ilgisi var. Gelip kupayla birlikte fotoğraf çektiriyorlar. Gün boyu burada sergileniyor. Tüm Türkiye’yi 50 günde gezdikten sonra tekrar müzeye dönecek" ifadelerini kullandı.


Şampiyonluk kupasının yarın da Kayseri’de sergileneceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    38°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
  • Cuma
    Sıcak
    38°C
ELAZIĞ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:53
  • Güneş :05:00
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:34
  • Akşam :19:58
  • Yatsı :21:47
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!