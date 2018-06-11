Bıçakla yaralama şüphelisi uyuşturucuyla yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Uyuşturucu alış verişi yapan 2 şahıs arasında çıkan kavgada 1’i bıçakla yaralandı. Yaralanan şüpheli hastaneye kaldırılırken, diğeri kaçtı. Bunun üzerine Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada bıçakla yaralama olayını gerçekleştiren zanlının merkeze bağlı Abdullahpaşa Mahallesinde bir adreste olduğu tespit edildi. Düzenlenen operasyonla zanlı yakalanırken, kaldığı adreste 700 gram kubar esrar ele geçirildi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.