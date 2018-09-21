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Bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi

Elazığ’da kaçak avcıların kullandığı bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.

Elazığ'da kaçak avcıların kullandığı bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri Sivrice ilçesi, Kürk Köyü kırsalında av kontrol çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada ekipler, kaçak avcılar tarafından kurulduğu tahmin edilen Kara Avcılığı Kanununca yasaklanan bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirdi. Ele geçirilen cihazın çalışır vaziyette bırakıldığı belirlendi.


Kaçak avcılara yönelik bölgede çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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