Bir buluntu ile başladı 2 bin metrekare alanda kazı yapıldı

Elazığ'da tesadüfen kalenin kuşatılmasının anlatıldığı 4 bin yıllık kabartma taşın bulunduğu bölgede 2 bin metrekarelik alanda kazı yapıldı.

Tarihe ışık tutuna Harput Mahallesinde, Harput Kalesi'nin 7 kilometre uzağında yer alan ağaçlandırma sahasında 3 yıl önce bir orman muhafaza memurunun tesadüfen kalenin kuşatılmasının anlatıldığı 4 bin yıllık 5 metrelik kabarta taşı bulmasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Elazığ Müze Müdürlüğü kazı çalışması başlattı. Bölgede 3 yıldır devam eden kazı çalışmalarında 2 bin metre kare alana ulaşıldı. 2 bin metre karelik alanda bu yıl yapılan çalışmalarda ise geçmiş dönemlere ait bir çok ok ve mızrak ucu, demir yontma da kullanıldığı tahmin edilen bir alet ile çok sayıda seramik parçaları bulundu. Bu yıl bölgede daha önce bulunan kabartma taş gibi eserlerin ortaya çıkarılması için belirlenen noktalarda ise sondaj çalışması yapıldı.

Nevruz Ormanlarındaki kazının 2016 yılında tesadüfen bulunan bir kabartmanın ortaya çıkmasıyla başladığını anımsatan Müze Müdürü Ziya Kılınç, “2016 ve 2017 yıllarında kurtarma kazıları devam etti. Çıkan kabartma müzeye getirildi ve restorasyonu tamamlandı. Şuan teşhirde sergiliyor. Okunması yapıldı. Buradaki amacımız bu taşa benzer başka eserlerin olup olmadığı gün yüzüne çıkarmaktır. Kurtarma şeklinde yürüyen çalışmalar, 2018 yılından sonra sondaj ve temizlik çalışmasına dönüştü. Bunun sebebi alanın geniş olmasıdır. Harput başlı başına kentsel sit alanı. Şüphelenen başka yerlerde veya hocalarımızın uygun gördüğü yerlerde sondajlar belirliyoruz. Bu sondajlarda zemine kadar inerek bu yapıya benzer yapıları gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

Taş'ın üzerinde kalenin kuşatılması anlatılmış

Kabarmada bir kalenin kuşatılmasının canlandırıldığını aktarana Kılınç, “Ancak bu kale kuşatması sırasında bölgenin yaşayışını, Fırat nehri içerisindeki balıkları, sandalları, kalenin altındaki lağamcılar anlatılmış. Savaşın en görkemli hali ile askerlerin çatışmasını, başları kesilen askerlerin kral huzuruna götürülme sahnesi var. Bu olay Sümerlilerde de var. Elleri bağlı bir şekilde çıplak şekilde kralın huzuruna götürülüyordu"diye bilgi verdi.

Bölgede bulunan en önemli eserin 5 metrelik kabartma taş olduğuna dikkat çeken Kılınç," Onun yanında buradaki bir çok ok ve mızrak ucu var. Bugün demir bir alet bulduk. Ne olduğunu tam belirleyemedik ama bu demir alet bir yontu aleti olarak düşünüyoruz. Bir çok kırık seramik parçası çıkıyor. Bunları götürüp, müzede tümlüyoruz”ifadelerini kullandı.

"Akadlara kadar uzanan bir yerleşke var"

Çalışmaların bu yıl sonuna doğru geldiklerini vurgulayan Kılınç, “Önümüzdeki yıl da devam edecek. Harput, bin 800'lü yıllarda çekilen resimlerde tamamen bir yerleşim alanıydı. Bunların altında Urartulardan kalma, Roma döneminden kalma yerleşkeler de var. Hatta bu kabartmanın bulunmasıyla Akadlara kadar uzanan bir yerleşke var. Bunları çözümlemek belki uzun yıllar alacaktır. Yani 1-2 yıl da hemen sonlandırabileceğimiz, tamamlayabileceğimiz çalışmalar değil. 2019 ile 2020'de bu ve buna benzer yerlerde kazı çalışmalarımız devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.