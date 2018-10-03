Bitkin düşen şahin tedavi altına alındı

Elazığ'da bitkin halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Elazığ'ın Keban ilçesinde vatandaşlar tarafından yol kenarında bitkin halde bulunan şahin Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirildi. Uzun süre susuz ve aç kaldığı belirlenen şahin tedavi altına alındı. Şahin'e uygulanacak olan sıvı, vitamin ve antibiyotik tedavisinin ardından Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edileceğini öğrenildi.

Şahin'in hastaneye Keban yolu üzerinde bir vatandaş tarafından bulunarak getirildiğini ifade eden Veteriner Murat Tanrısever, “Gerekli klinik muayeneleri yapıldı. Herhangi bir lezyona rastlanmadı. Yalnız uzun süre susuz ve aç kaldığını düşünüyoruz. Bundan dolayı gerekli sıvı tedavisi yapıp serum bağlayacağız. Vitamin ve antibiyotikleri yapıp bir süre besleyip iyileştikten sonra doğaya salımı için milli parklara bilgi vereceğiz"dedi.

Yabani kanatlı hayvanların kliniğine çok geldiğine dikkat çeken Tanrısever, vatandaşlarında duyarlı olarak yolda buldukları hayvanları kendilerine teslim ettiğini söyledi.