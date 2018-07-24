Bitkin halde bulunan 20 yavru köpek koruma altına alındı

Köpeklerden 2’sini ise AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar sahiplendi.

Elazığ boş bir arazide yavru köpeklerin olduğunu fark eden Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğrencisi Türkan Ceylan, Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evi yetkililerine haber verdi. İhbar üzerine hareket geçen ekipler çoğu hasta olan 20 köpeği alarak barınağa getirdi. Tedavi altına alınan köpeklerin 4 tanesinin sahiplendirildiği, 2’sini AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar’ın sahiplendiği öğrenildi.

Yavru köpeklerin boş bir arazide bulunduğunu belirten Veteriner Hasan Hüseyin Doğan, "Duyarlı bir vatandaşımız ekiplere bildirdi. Ekiplerimiz de gidip barınağımıza getirdi. Bakıma muhtaç 20 tane yavru köpek getirildi. Bazıları da bulan hayvanseverimiz tarafından sahiplendirildi. Burada yavru köpeklerin tedavisi yapılmaktadır. Sağlığına kavuştuklarında sahiplendirmesi yapılacak” dedi.

Köpeklerin durumları hakkında bilgi veren Doğan, “Kimisinin gözünde problem var. Gözlerin ot batmış. Derilerine ot batanlar var ve onlar temizleniyor. Bitkin olan ve susuz kalanlar var. Onlara serum bağladık. Birkaç tane de kanlı isal hastalığı var. Onunda aşısı yapıldıktan sonra tedavileri bitmiş olacak. 20 köpekten 4 tanesi şu an sahiplendirdik. 2 tanesi de AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar sahiplendi. Halkımızı buraya davet ediyoruz. Bunlar sahipsiz kalmasınlar. Hepimiz bun hayvanlara sahip çıkalım” diye konuştu.