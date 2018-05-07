Bölge genelinde, yağışlar etkisini sürdürecek

Bölge Müdürlüğü geçtiğimiz haftadan itibaren Elazığ, Malatya, Bingöl,Adıyaman ve Tunceli’de etkisini gösteren yağışların devam edeceğini bildirerek uyarıda bulundu.

Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın çok bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenirken, Bingöl çevresinin de ise yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması tahmin edilmektedir.Rüzgarların ise yağış öncesi ve anında saatte 20 ile 40 kilometre hızla esmesi beklenmektedir"denildi.

Uyarıda da bulunan merkezin açıklamasında,"Gök gürültülü sağanak yağışla birlikte olması muhtemel bölgesel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar değişimi, yıldırım düşmesi gibi durumlara karşı tedbirli olunmalıdır.Bingöl ve çevresinde öğleden sonra etkili olması beklenen sağanak yağışlar sebebiyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önerilmektedir"ifadelerine yer verdi.

Öteyandan yağışların önümüzdeki Pazartesi gününe belirli aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.