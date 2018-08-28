FÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından iki hastaya mesane pili operasyonu Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Karakeçi ve Üroloji ekibi tarafından yapıldı. Ameliyat ile hastanın sırtındaki sakrum (kuyruk sokumu) kemiğine yerleştirilen implant ve buna bağlı bir pil ile mesanenin aşırı kasılmasını sağlayan sinirlerin uyarımının kontrolü sağlandığı ve yıllardır idrar kaçırması olan hastaların başarılı bir şekilde tedavi edildiği bildirildi.

Ameliyat ile ilgili bilgiler veren Öğretim üyesi Dr. Ahmet Karakeçi, bu yöntemin başta ABD ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere Türkiye’de belirli referans hastanelerinde uygulandığını söyledi.

Başta aşırı aktif mesaneye bağlı idrar kaçırmalarında, idrar retansiyonu, İntrstisyel sistit ve ağrılı mesane gibi hastalıklar da uygun endikasyon dahilin de yapılabildiğini aktaran Dr. Karakeçi," Özellikle ilaçlara ve botoks gibi diğer tüm tedavi yöntemlerinden yarar görmeyen, idrar kaçırması olan hastalarda bu yöntem ile hastanın herhangi bir ağrı ve rahatsızlık hissetmeden yaşam kalitesinde anlamlı düzelmeler olmaktadır. Kliniğimizde bu cerrahi yöntemin dışında özellikle idrar kaçırmaya yönelik botoks uygulaması, artifisyel üriner sfinkter cerrahisi (idrar yolu kelepçesi), Mesane Augmentasyonu operasyonları da başarılı bir şekilde yapılmaktadır"diye bilgi verdi.