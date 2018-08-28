Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 11:36

Bölgede ilk defa FÜ Hastanesinde Sakral Nöromodülasyon ameliyatı gerçekleştirildi

Elazığ’da ve bölge genelinde ilk defa Fırat Üniversitesi (FÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde Sakral Nöromodülasyon (mesane pili) ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi.

Bölgede ilk defa FÜ Hastanesinde Sakral Nöromodülasyon ameliyatı gerçekleştirildi

28 Ağustos 2018 11:36


FÜ Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı tarafından iki hastaya mesane pili operasyonu Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Karakeçi ve Üroloji ekibi tarafından yapıldı. Ameliyat ile hastanın sırtındaki sakrum (kuyruk sokumu) kemiğine yerleştirilen implant ve buna bağlı bir pil ile mesanenin aşırı kasılmasını sağlayan sinirlerin uyarımının kontrolü sağlandığı ve yıllardır idrar kaçırması olan hastaların başarılı bir şekilde tedavi edildiği bildirildi.


Ameliyat ile ilgili bilgiler veren Öğretim üyesi Dr. Ahmet Karakeçi, bu yöntemin başta ABD ve Avrupa ülkelerinde olmak üzere Türkiye’de belirli referans hastanelerinde uygulandığını söyledi.


Başta aşırı aktif mesaneye bağlı idrar kaçırmalarında, idrar retansiyonu, İntrstisyel sistit ve ağrılı mesane gibi hastalıklar da uygun endikasyon dahilin de yapılabildiğini aktaran Dr. Karakeçi," Özellikle ilaçlara ve botoks gibi diğer tüm tedavi yöntemlerinden yarar görmeyen, idrar kaçırması olan hastalarda bu yöntem ile hastanın herhangi bir ağrı ve rahatsızlık hissetmeden yaşam kalitesinde anlamlı düzelmeler olmaktadır. Kliniğimizde bu cerrahi yöntemin dışında özellikle idrar kaçırmaya yönelik botoks uygulaması, artifisyel üriner sfinkter cerrahisi (idrar yolu kelepçesi), Mesane Augmentasyonu operasyonları da başarılı bir şekilde yapılmaktadır"diye bilgi verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç