Bu köy güneş enerjisiyle aydınlanacak

Güneşten elde edilecek enerji ile hem köydeki evlerin hemde bahçelerin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması hedefleniyor.

Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak için hükumetin başlattığı çalışmalar kapsamında köylerin elektriğini yerinde karşılamak amacıyla güneş tarlaları projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında ilk etapta Elazığ’da merkeze bağlı Sarıgül köyünde santralın kurulacağı öğrenildi. Merkeze 28 kilometre uzaklıkta bulunan 64 hanelik köyün sakinleri de ihalesi yapılan projenin hayata geçirilmesini dört gözle bekliyor.

Öte yandan Elazığ’da bazı bölgelerde de Güneş tarlaları kurularak, elektrik üretiminin başladığı öğrenildi. Örnek güneş tarlalarından yola çıkılarak, köylerde belirli noktalara da benzer enerji üretimi için tarlalar kurulmasıyla özellikle bahçelerde kullanılan elektriğin faturasının da ciddi oranda düşeceği tahmin ediliyor.

"Köylünün, köyüne döneceğine inanıyorum"

Projesinin onaylandığını belirten Sarıgül Köyü Muhtarı Ahmet Aydın, “Öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. 2-3 senedir uğraşıyoruz. İhaleye çıktı yakında başlar. İnşallah iyi olur ve bütün köylere yapılır. Herkes köyüne döner. Fasulyesini, kayısısını eker, hayvancılığını yapar" dedi.

Projenin büyük ve önemli olduğuna da değinen Aydın, elektrik üreten güneş tarlaları projesi ile köylünün, köye dönüş yapacağına inandığını, şuanda ise 64 hanenin bundan faydalanacağını kaydetti.

"Köy için büyük nimet"

400 köklük kayısı bahçesinin olduğunu ifade eden köy sakinlerinden Kenan Çiçek, “Kayısı bahçemin yaklaşık senelik elektrik gideri 7 bin TL civarındadır. Bu projeden sonra inşallah biz bu elektriğin parasını ödemeyeceğiz. Köy için büyük bir nimet. Bu projeden sonra herkesin köye döneceğini düşünmekteyim. Biz bu projenin bir an önce faaliyete geçmesini, bu elektrik faturasından az da olsa kurtulmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

Köye gelecek olan proje heyecanlandıklarını aktaran Tufan Kaya ise, “Biz dört gözle bu projenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Çünkü yıllık ödediğimiz elektrik masrafı giderimizi karşılayamaz olduk. Muhtarımız bu proje için bayağı uğraştı. Bu proje ile inanıyorum ki Elazığ’da olan arkadaşlarımız hepsi köye dönüş yapacak. İnek alacak, bahçe ekecek. Fasulye çok su istiyor ve biz fasulye ekemiyoruz. Nohut ekemiyoruz. Kayısılarımız her hafta sulanması gerekiyor, sulama yapamıyoruz. Su bulamadığımızdan dolayı bazı ağaçları kestik ama bu proje hepimizi heyecanlandırıyor. İnşallah bir an önce faaliyete geçer. Biz de daha fazla üretim yaparız. Vatanımız, ülkemiz, hepimiz kazanırız” ifadelerini kullandı.