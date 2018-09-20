Bu merkez, gençleri kötü alışkanlıklardan kurtarıyor

Elazığ'da Çocuk Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), madde bağımlısı gençleri, birçok sosyal faaliyet ve tedavilerle hayata tutunmalarını sağlıyor.

Türkiye genelinde 6 tane bulunan ve biri Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi bünyesinde hizmet veren ÇEMATEM, başta Doğu Anadolu Bölgesi olmak üzere 81 ilden hasta kabul ediyor. 18 yaş altındaki madde bağımlısı çocuklara hizmet veren ÇEMATEM, spor, sanat, resim, el işi, müzik, hobi bahçesi, evcil hayvan bakımı gibi aktivitelerle rehabilitasyon sağlarken, gerekli tedavilerini de yapıyor.

ÇEMATEM'in ülkede 6 ilde olduğunu belirten Uzman Dr. Necati Uzun, “ÇEMATEM birimi ülkemizde çok fazla olmadığı için ülkenin her yerinden hasta kabulünü yapıyoruz. Ama birincil olarak bölgemizde ve çevre iller öncelikte oluyor. Daha çok ergen yaştaki hastaları kabul ediyoruz. Popülasyonun çoğu da bu gurupta. O yüzden 12- 18 yaş arasındaki hasta gurubu bizim birincil hasta gurubumuz” diye bilgi verdi.

"Yılda 200 bin kişi uyuşturucudan hayatını kaybetmiş"

Madde bağımlığının gençlerini hedef alan önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Dr. Uzun, “Bu sadece ülke için değil aynı zamanda tüm dünya için geçerli. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan oranlara baktığımız zaman dünya üzerinde insanların yüzde 3 ile 6'sı hayatta bir defa maddeye temas etmiş. Gerçekten çok korkunç bir rakam. 2014'deki rapora göre yılda 200 bin kişi uyuşturucudan dolayı hayatını kaybetmiş. Bu geleceğimiz açısından çok ciddi bir sorun" diye konuştu.

Tedavi merkezlerine başvurarak tedavi olmanın, birey ve toplum sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Uzun, "İnsanlar madde bağımlılığı tedavilerine başlayarak toplum bazında etiketleneceğini düşüyorlar. Eski filmlerden veya haberlerden etkilenerek tedavi merkezlerinde uygunsuz yaklaşımlar sergilendiğine dair ön yargılar besleyebiliyorlar. Biz burada vatandaşlarımıza iyi şartlarda hizmet vermeye çalışıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.