Buzluk mağarası için protokol imzalandı

Tarihi Harput Mahallesi'nde bulunan Buzluk mağarasının yeniden yapılandırılması için AR-GE projesinin protokolü imzalandı.

Elazığ Belediyesi, Fırat Üniversitesi (FÜ) Rektörlüğü ve Fırat Teknokent Müdürlüğü arasında, Harput'ta bulunan Buzluk Mağarası ve çevresinde dört mevsim çevre koruma, saha araştırması, iş planı ve uygun sürdürülebilir arazi kullanımı konusunda AR-GE projesi hazırlandı. Proje ile ilgili protokol imza töreni Fırat Teknokent Prof. Dr. Nuri Orhan Konferans Salonunda Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, Fırat Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Galip Aydın ve akademisyenlerin katılımıyla yapıldı.

Elazığ Belediyesi ile daha önce birçok proje çalışmasında ortak protokoller imzaladıklarını anımsatan FÜ Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, bugün de Elazığ ve Harput için önemli bir çalışma olarak yer alan dört mevsim çevre koruma araştırma projesi kapsamında protokol imzaladıklarını aktardı.

Üniversite ile birçok projeyi birlikte yürüttüklerini dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ise,Elazığ'ın tarihi ve sanat merkezi olan 4 Bin yıllık kadim bir medeniyetin ürünü Harput'ta çalışma yaparken Fırat Üniversitesinin bilgi, birikim ve tecrübelerinden faydalandıklarını söyledi.

"Hedef Harput'un UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmesidir"

Fırat Üniversitesi ile yaklaşık 2.5 yıldır Harput'ta mezar taşlarının okunması ve onarımı çalışmalarını birlikte yürüttüklerini de hatırlatan Başkan Yanılmaz," Harput bu birlikte çalışmanın ürünü olarak 2018 yılında UNESCO'nun Dünya Geçici Miras listesine girdi. Üniversitemiz ile birlikte çalışmalarımız sürdükçe inşallah Harput 2023 hedeflerimiz içinde UNESCO'nun kalıcı miras listesine girmesidir. Buzluk mağarası Harput'un en önemli tarihi ve ekolojik ürünlerinden biridir. Buzluk mağarasının daha çok kullanılması ve turizme daha düzgün bir biçimde açılması için oradaki 50 dönümlük arazide bir çalışma yapıyoruz. Harput'ta yaptığımız her çalışma ekolojik dengeye uygun olmalı. 4 mevsim oranın ekolojisini bozmadan yapılacak olan çalışmaları olmaları. Buzluk mağarası çevresinde yapılacak olan çalışmaların 4 mevsim ekolojik dengeye uygun olması içinde Fırat Üniversitesi ve Fırat Teknokent ile birlikte bir protokol imzalayarak, bunların projeleri hazırlanacak bizde ona göre o bölgedeki çalışmalarımızı yürüteceğiz"diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan protokol, Başkan Yanılmaz ve Rektör Demirdağ tarafından imzalandı.