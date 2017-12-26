Çağrı merkezi çalışanlarına ‘Stres’ semineri

Medical Park Elazığ Hastanesi tarafından özel bir çağrı merkezinin çalışanlarına ‘Stres’ semineri verildi. Psikolog Çağla Gül, çağrı merkezi çalışanlarına stres konusunda bilgiler aktardı.

Çağrı merkezi çalışanlarına iş yeri stresi, stresle baş etme konusunda bilgi verdiklerini belirten psikolog Çağla Gül, “Çağrı merkezinde çalışan arkadaşlarla paylaştığımız teorik bilginin yanı sıra bazı uygulamalı çalışmalar gerçekleştirdik. Ekip çalışmasında iletişimde kalma noktasında bilgilerde verdik. Ekibini tanıma,yöneltme,fark etme ve kendini tanıma yönetme fark etme,kendini iyi hissetme çalışmalarının üzerinde durduk. Bu gibi çalışmaların birçok kurumda gerçekleştirilmesi kanaatindeyim. Çünkü çalışma hayatında ciddi streslerle karşı karşıya kalıyoruz. Baş etme yöntemlerini bilmediğimiz takdirde ruhsal anlamda problemler yaşama ihtimalimizin de oransal olarak yükseldiğini düşünüyorum” dedi.

Psikolog Çağla Gül tarafından verilen seminere Hastane Kurumsal İletişim Müdürü Esin Yamaç Erten, Hastanenin Anlaşmalı Kurumlar Sorumlusu Ruşen Çınar ve çağrı merkezi çalışanları katıldı.