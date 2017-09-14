Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 21:15

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, gençlerin AK Parti’nin geleceği olduğunu belirterek, 2019 seçimlerinin önemli olduğunu ve Türkiye’nin kendilerine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu:

14 Eylül 2017 21:15


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Elazığ İl Başkanlığında partilerle bir araya geldi. Partililere seslenen Bakan Sarıeroğlu, seçimlere iyi hazırlanılması gerektiğini dile getirdi. 2019’un önemli olduğunu ve yeni bir sisteme geçildiğini vurgulayan Bakan Sarıeroğlu, “Hem yerel, hem cumhurbaşkanlığı hem de genel seçimler olacak. Bu anlamda çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Zaten hep sahalardayız. Bizim için tüm seçimler önemliydi. Seçimin bittiği ertesi gün, yeni bir seçim varmış gibi çalışmaya devam eden teşkilatlardanız” dedi.


Gençlerin partinin geleceği olduğunu aktaran Sarıeroğlu, “Özellikle bu dönemlerde gençlerin yönetim kurumlarında daha fazla yer almaları, Cumhurbaşkanımızın özel takibindedir. Geleceğimiz emin ellerde diye düşünüyorum. Bu sorumlukla da önümüzdeki dönem daha çok çalışacaklarını düşünüyoruz. Rabbim yolumuzu açık etsin. Türkiye’nin bize ihtiyacı var. Yapacak çok işimiz var. Ülkemizin hakkettiği ve gelmesi gereken daha yüksek yerler var. Güçlü bir Türkiye olarak yolumuza emin adımlarla ilerlememiz gerekiyor. İçeride ve dışarıda yaşananlar görünüyor. Taş üstüne taş koymayanların bide yapılan işleri bozmaya çalışan davranış ve tutumlarını görüyoruz. Hepsine kulağımızı tıkayacağız. Birliğimize, ülkemize sahip çıkacağız ve önümüze bakacağız” diye konuştu.


Bakan Sarıeroğuna, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Tahir Öztürk ve Ömer Serdar, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
38
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    38°C
  • Cumartesi
    Açık
    38°C
  • Pazar
    Açık
    38°C
  • Pazartesi
    Açık
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç