Camı kırıp fare gibi girdiği iş yerini soydu

Zanlı, polis tarafından iş yerinin güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi’ndeki bir cep telefonu bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece yarısı iş yerinin önüne gelen şüpheli bir süre kaldırımda oturarak çevreyi kontrol ettikten sonra birkaç defa da tekmeyle kapının alt cam kısmını kırdı. Daha sonra sürünerek içeri giren hırsız, bayide bulunan 16 cep telefonu, 10 tablet ile telefon aksesuarlarını poşete doldurarak çaldı. İş yerinden çıkan hırsız bir süre sonra tekrar gelerek bu kez de iş yerindeki diz üstü bilgisayarı çalarak kaçtı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sabah iş yeri sahibi geldiğinde hırsızlık olayını fark ederek durumu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, iş yerinin güvenlik kamerasından şüphelinin A.D. olduğunu tespit etti. Zanlı, düzenlenen operasyonla Sarayatik Mahallesi’ndeki evinde gözaltına alınırken, yapılan aramada çalıntı telefon ve tabletler bulunarak sahibine teslim edildi.

Nitelikli hırsızlık suçundan ifadesi alınıp adliyeye sevk edilen A.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.