Çayda Çıra Film Festivali başladı

Elazığ Kültür ve Sanat Derneği tarafından organize edilen 11.Uluslararası Çayda Çıra Film Festivali’nin açılış galası bir otelde gerçekleşti. Program, en iyi kısa film gösterileri ve Anadolu’da Kadın Temalı’ defile gösterisi ile başladı.

Bugün uluslararası 11. Çayda Çıra Film Festivalinin açılış galasını yaptıklarını dile getiren Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, “Elazığ’ımıza süreklilik arz eden bu tür programlar önemli organizasyonlar. Çayda Çıra film festivali gibi uluslararası alanda kendisini göstermiş organizasyonların 11.’sini yapmak önemlidir. İnanıyorum ki nice 11. yıllara gelecek. Kültür ve sanat insanlarının hem yıllarca bu işi yapmış olanlar hem de bugün devam edenler şehirlerin tanıtımında çok önemli bir yere sahiplerdir” dedi.

Türkiye’nin kültür ve medeniyet merkezi olduğunu ifade eden İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Demirdağ, “Böylesine kültür merkezi olan bir ülkede elbette önem arz eden ön plana çıkan çeşitli kültür merkezleri vardır. Tarihiyle, özellikleriyle ve üzerinde bulunduğu kültürel varlıklarıyla şehrimiz El-aziz’imiz Türkiye’de ki en önemli sanat ve kültür merkezlerinden biridir” diye konuştu.

2018 yılının Elazığ için Kültür ve Sanat yılı ilan edildiğini belirten dernek başkanı Serdar Kara, “Bu kültür sanat organizasyonlarının en önemlisinden biride bu gece gerçekleştirilmiş oluyor. Bu yıl çok iddialı jüri ile başladık. Hem kısa uzun metrajlı hem de kısa film metrajlı umarım bundan sonraki dönemlerde de bu jüri üyelerimizin daha çok üstüne koyarak Elazığ’a gelmelerini sağlayacağız. İlimiz anlamında artık ulusaldan çıkıp uluslar arası konukları da Elazığ’ımızda ağırlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

Bulut Aras ve Defne Yalnız, Gökhan Güney, Faik Öztürk ve Safiye Soyman gibi birçok ünlü oyuncunun katıldığı gala gecesi onur ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.