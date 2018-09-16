Çekici ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da çekici ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ-Pertek karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tunceli istikametinden gelen Ali Akipek (65) yönetimindeki 23 AAH 668 plakalı otomobil ile 23 HC 284 plakalı çekici çarpıştı. Kazada sürücü Ali Akipek olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan Akipek'in cansız bedeni ise cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada otomobilin hurdaya döndüğü görüldü.