Cengiz Gülaç, Olağanüstü Genel Kurul hazırlıkları olmadığını ancak ihtiyaç duyduklarını belirterek, daha güçlü bir yönetim olması için uğraştıklarını söyledi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Elazığspor’da Hukuk İşleri Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Av. Cengiz Gülaç ile birlikte genç futbolculardan Mertan Caner Öztürk, kulüp tesislerinde basına açıklamalarda bulundu.

Denizli galibiyetinin moraliyle Balıkesirspor Baltok maçına hazırlandıklarını kaydeden Cengiz Gülaç, “Bu hafta Balıkesir karşısında inşallah iyi bir sonuçla ayrılırız. Passolig’de zaman zaman sıkıntılar oluyor. Kulüple ilgili olmayan, Passolig’den kaynaklanan sıkıntılar. Transferin son gününde Ahmet Aras’ı transfer ettik, beklentimiz de var kendisinden. Sezgin Coşkun’la bonservissiz anlaştık. İnşallah o da başarılı olacak. Bazı transferlerimiz eleştiriliyor. Kehinde örneği çok veriliyor. Bizden talep ettiği para 600 bin Euro’yu buluyordu. 400 bin Euro bizim para verdiğimiz oyuncu yok. Takım içi dengeleri sağlamamız lazımdı” şeklinde konuştu.

Olağanüstü Genel Kurul hazırlıkları olmadığını ancak ihtiyaç duyduklarını kaydeden Gülaç, “3-4 aydır bunu dile getiriyoruz. Daha güçlü bir yönetim olsun diye uğraşıyoruz. Bizim hiç toplantılara gelmeyen yöneticilerimiz var. Karar alamıyoruz, istişare edemiyoruz. Bazı olaylar kongre sürecini etkiledi. Somut bir takvim yok önümüzde. Alırsak kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

Avukat Gülaç, son olarak, iç ve dış saha galibiyet primlerini 5 bin TL olarak belirlediklerini açıkladı.

Mertan: "4’te 4 yapacağız"

3’te 3 yaptıklarını ve güzel bir seri yakaladıklarını belirten Elazığspor’un genç golcüsü Mertan Caner Öztürk ise, “Balıkesirspor’u da yenerek 4’te 4 yapacağız inşallah. Balıkesirspor’u yenersek ilk iki için çok büyük avantaj sağlayacağız. Haftalar ilerledikçe rakiplerle puan farkı artacak. Üst ile alt arasında kopmalar olacak. Bu haftada taraftarımızın desteğiyle galip geleceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

Forvet hattındaki takım arkadaşlarının kaliteli isimler olduğuna dikkat çeken genç oyuncu, "Aramızdaki rekabet her zaman sahaya olumlu yansıyacaktır. Rekabetin olduğunu hissediyoruz. Bu her zaman faydalı olacaktır. Şans verildiği süre içinde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman mücadele ederim. Savaşmaktan kaçmam. Yapım bu şekilde. Hocamız şans verdikçe Elazığspor için elimden geleni yapacağım. Daha da üstüne koyacağımın farkındayım. Daha iyisini yapabileceğimi düşünüyorum. İnşallah bu sezon hem Elazığspor, hem de benim için iyi geçer”diyerek sözlerini tamamladı.