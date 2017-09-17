CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol geldiği Elazığ’da, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tunceli’de bir dizi etkinlikler yapacaklarını ifade eden CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, “Bunların başında 2017-1018 eğitim öğretim yılında tekrar 250 öğrenciye kendi milletvekilliği maaşımla burs vereceğim. Arkadaşlarımın tespitiyle toplantı yapacağız. Daha sonra Tunceli’de cemevinin restorasyonun yaptırdık. Buna katkı veren belediye başkanlarımız İstanbul’dan ve İzmir’den gelecekler. Hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Ardından Tunceliler için hayati önem taşıyan ve doğanın yaşam hakkına saygı duymak anlamında Munzur Çayı üzerinde yapılması planlanan 5 HES projesi ve 4 baraj projesini iptali ile ilgili tüm sivil toplum örgütleri ve Türkiye genelinden dernek ve vakıfların katılacağı ‘Barajlara Hayır’ yürüyüşü yapacağız. Akşamda Selda Bağcan bir konser verecek” dedi.

"HES’lerle ilgili duyarlılığımızı ifade edeceğiz"

HES’lerin iptal edilmesiyle ile ilgili sözlerine devam eden Erol, “Tabi bu daha önceki hükümetlerin bir enerji politikasına yönelik almış olduğu kararı, bu hükümette devam ettiriyor. Bu bir hükümet politikasıdır. Bundan hükümetin vazgeçmesi için önce ilgili bakanın daha sonrada Başbakanın karar vermesi lazım. Başbakan konuyla ilgili eski Enerji Bakanı Taner Yıldız’ı görevlendirdi. Orman ve Su işleri Bakanı geldikten sonrada Taner Yıldız ile de görüştüm. Başbakana gerekli notları verdiğini ve en kısa zamanda da bir değerlendirme yapılacağını ifade etti. Bu bürokrasi devam ederken bizler de vatandaşlara konuyla ilgili duyarlılığı hissettirmemiz lazım. Bu isyan veya başkaldırı değil. Bu tamamen toplumun bu konuda ki duyarlılığını hükümete iletmekle ilgili eylem şeklidir” diye konuştu.

"Vali devlet ile vatandaş arasında köprü oluyor"

Tunceli’deki insanlar, devleti yalnızca operasyonlara giden asker ve polisler olarak gördüklerini vurgulayan Erol, “Sorunların çözümleriyle ilgili devletin sıcak ve sorun çözücü yüzünü görmemişler. Devletin valileri, orada sadece görev yapma anlayışını terörle mücadele mantığı üzerine oturtmuştur. Tüm kararları da bu endekste olmuş. Yeni gelen valimiz gerçekten hem terör örgütleriyle mücadeleye katkı verirken hem de kamu özgürlüğünü ve vicdanını da rahatlatacak söylemlerde ve girişimlerde bulunuyor. Buda önemlidir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti tabi ki devlet kamu otoritesini ve güvenliği sağlamakta zorunludur. Ama bir sosyal hukuk devleti olduğunu da asla unutmamalıdır. Valinin yaptığı da budur. Vatandaşlar iç içe. Hem bir devlet adamı gibi devletin varlığını, bağımsızlığını ve otoritesini sağlayacak görev anlayışıyla hareket ediyor hem de diğer taraftan bir vatandaş olarak devlet ile vatandaş arasında köprü oluyor” şeklinde konuştu.

Aysel Tuğluk annesinin vefatı ile ilgili de konuşan Erol, “Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar, bu ülkedeki tüm görevliler ve herkesin ortak bir değer üzerinde aynı şeyi söylemeleri çok anlamlıydı. Buradan bir ders çıkarmamız lazım. Bence bir cenazenin defnedilmesiyle ilgili hepimizi aynı şeyi düşünüyorsak bence bundan sonra siyaset kurumunun düşünmesi gereken en önemli şeylerden birisi de inşaların yaşamı içinde aynı duyarlılığı göstermeliyiz. Artık anneler ağlamamalı, inşalar ölmemeli, askerimiz ve polisimiz şehit olmamalı. Bir mağduriyet üzerine siyaset yapmak yerine bir cenazeye yapılan haksızlığı, adaletsizliği nasıl hep birlikte gündeme getirip sahiplendikse, gelin yeni bir süreç başlasın. Bu ülkenin yeniden bir barış sürecine ihtiyacı var. ” ifadelerine yer verdi.

"İHA terörle mücadelede bir eylem şekildir"

İnsansız hava araçlarının terörle mücadelede kullanılabileceğini belirten Erol, “Terörle mücadele bir eylem şeklidir. Milletvekilimizin böyle bir açıklaması oldu. Bu konuyla ilgili genel başkanımızın açıklamaları oldu. Genel Başkanımızın üzerine bir yorum yapmayı doğru bulmam. Ama terörle mücadele her boyutuyla yapılmalıdır. Ama terörle mücadele yapılırken insan hakları evrensel değerlerine de saygı gösterilmelidir” diyerek sözlerini tamamladı.