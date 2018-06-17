CHP’li Erol: “24 Haziran’da seçileceğiz, bu hepimizin başarısı olacak”

24 Haziran Cumhuriyet Halk Partisi’nin Elazığ da milletvekili çıkardığı tarih olarak geçecek. Bu hepimizin başarısı olacak"dedi.

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, CHP İstanbul milletvekili Zeynel Emre ile birlikte Erbakan Vakfı, İçme Kiraz köyü,kıraathaneleri ziyaret edip bir düğüne katıldı. Daha sonra partisinin il başkanlığına geçen Erol, burada açıklama da bulundu.

Milletvekili Adayı Gürsel Erol açıklamasında, “Bu binadaki partimizde son toplantımız. İl başkanımızın girişimi ve bizim desteğimizle partimize yeni bir bina aldık. Bundan sonra koşullarımız daha düzgün olacak, daha iyi koşullar altında daha iyi çalışmalar yapacağız. Sizleri burada görmüşken birkaç konuda bilgilendirmek isterim.Gerçekten Elazığ’a geldiğimiz günden bu güne kadar tüm yurttaşlarımız, hemşerilerimiz bize gönlünü açtı. Oy versin vermesin bize sevgi ve saygı ile karşılamasından dilemesinden ev sahipliği yapmasından duyduğum memnuniyetimi iletmek isterim. Siyasette her zaman sonuç almak sandıktan çıkmak değildir. Siyasette sonuç almak her zaman seçilmekte değildir. İnsanların gönlünde olmak sizi sevmesi sayması size değer değer vermesi seçilmekten daha önemlidir. Çünkü unvanlar geçicidir sıfatlar kalıcıdır. Bu kente bir çok insan milletvekilliği yaptı. Belediye başkanlığı yaptı. Ülkemizde birçok insan milletvekilliği yaptı. Belediye başkanlığı görevi yaptı. Önemli olan bu görevleri bıraktığınız zaman aynı derecede insanlardan itibar görmek onların gönlünde taht kurmak"ifadelerini kullandı.

"Emeğe saygı duyacağız"

Seçim kampanyasının nezaket kuralları içerisinde gittiğini vurgulayan Erol," Genel olarak nezaket kurallarıyla giden bir seçim kampanyası var.Hepimiz sokaktayız. Gece yarılarına kadar kampanyalar düzenliyoruz. Kendimize anlatıyoruz. Vatandaşa ulaşmaya çalışıyoruz.Her partinin siyasete emeği var. Emeğe saygısızlığa bizim ne siyasi görüşümüze nede anlayışımıza terstir. Emeğe saygı duyacağız. Sizlerden isteğim diğer partili arkadaşlar geldiği zaman oy verip vermemek hiç önemli değil. Ama nezaket kuralları içinde ev sahipliği yapın mutlaka çayını ikram edin. Oturun konuşun misafir perverliğimizi onlara gösterin onlara tepki vererek değil, misafir perver şekilde davranarak siyasetin nasıl olması gerektiğini konusunda CHP’nin varlığını iletmeniz de yarar görüyorum"diye konuştu.

"Hepimizin başarısı olacak"

"Sokaklar gezdiklerinde hem partiye hem de kendilerine karşı ilgi gördüklerinin altını çizen Erol," Vatandaşların Elâzığ’da siyaseti sorguladıkları bir alternatif aradıkları yeni bir anlayışın yeni bir söylemin yeni bir yüzün yeni bir yönetim anlayışına ihtiyaç duyduğu konusunda sokaklar tartışıyor. Sokaklar bunu sorguluyor ve kendi arasında değerlendiriyor. Bu bizim lehimize olan bir durum belki de 41 yıldır başarılamayan Cumhuriyet Halk Patisinin kadersizliği olarak tanımlanan bu güne kadar Elâzığ’da milletvekilliği çıkaramama üzüntüsünü hep birlikte başaracağız 24 Haziranda seçileceğiz şüpheniz kuşkunuz olmasın. 24 Hazirana Cumhuriyet Halk Partisinin Elazığ da milletvekili çıkardığı tarih olarak geçecek. Bu hepimizin başarısı olacak. Bu yalnızca benim yada il başkanımızın nede diğer aday adaylarımızın nede örgütümüzün başarısı değil. Bize gönül veren partimize gönül veren tüm seçmenlerimizin bütün hemşerilerimizin ortak değerleri ortak istekleri konusunda bir başarı hikayesi oluşturacağız. Bizim milletvekilliğimiz Elâzığ’da asla karşıtlık ve gerilim üzerine olmayacak”diyerek sözlerini tamamladı.