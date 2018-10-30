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CHP'li Erol, Ankara'dan Belediye Başkanlığına aday olabilir

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına adı geçen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Elazığlılar rıza gösterip, partisinin ön seçim yapması halinde aday olabileceğini söyledi.


CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için isminin geçmesiyle ilgili bir gazetecinin sorusu üzerine açıklamada bulundu.


41 yıl aradan sonra Elazığ seçmeninin kendisini milletvekili seçtiğini belirten CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, “Bana Elazığlı hemşehrilerim kendilerini 5 yıl temsil etme yetkisi verdi. Benim Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığım için 2 kriterim var. Birincisi ve en önemlisi bu adaylığa Elazığlıların rıza göstermesidir. Elazığlılar rıza vermediği sürece asla aday olmam ve şerefle Elazığ milletvekilliğine devam ederim. Rıza gösterirlerse ve partim ön seçim yaparsa düşünürüm" dedi.


Bu 2 durumun gerçekleşmesi halinde aday olacağını aktaran Erol, aksi takdirde Elazığ Milletvekili olarak siyasi yaşamına onurla devam edeceğini kaydetti.

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