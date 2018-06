CHP’li Erol “Elazığ’da 40 yıldır başarılamayanı başaracağız”

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Merkeze bağlı Şahinbey ve Uzuntarla köyünü ziyaret etti. Köylerde ilgi ile karşılaşan Erol vatandaşlara kendisine neden oy vermeleri gerektiğini anlattı ve desteklerini istedi.

Yetim büyüyen bir öğretmenin çocuğu olduğunu belirten Erol, “Sizin içinizden biriyim. Ben sizden farklı biri değilim. Benim babam ne ağa, ne paşa, nede fabrikatör. Sizin çocuklarınız için duyduğunuz kaygıları endişeleri hepsini yüreğimde hissediyorum. Hiç merak etmeyin, Elazığ’da 40 yıldır başarılamayanı başaracağız ve buraya milletvekili olarak geldik, milletvekili olarak tekrar parlamentoya döneceğiz. Ben Tunceli’den Elazığ’a gelirken Tunceli’yi Türkiye’nin en sorunlu kenti olarak bilirdim. Elazığ’a geldim köyleri, ilçeleri ve mahalleleri gezmeye başladım. Elazığ’da gerçekten inanılmaz bir mağduriyet oluşmuş. Siyaset, ticaret, kamu hizmetleri, işçi alımları tekelleştirilmiş. KPSS sınavlarından işe giren insanlar haksızlıklar bir kesim komple yok sayılmış. Ama AK Parti siyasetinin etrafında olan bunların içinde oy verende yok. Onlarda gariban, onlarda dışlanmışlar. Yalnızca AK Parti seçilenlerinin etrafında olan gruplar bu devletin ve hükumetin her türlü imkanlarından yararlanmışlar. Biz hem bunların hesabını sormaya geldik. Hem de herkese adil davranmaya geldik” dedi.

“Devlet kalıcıdır, hükumetler geçicidir”

Devletin kalıcı hükumetlerin ise geçici olduğunu vurgulayan Erol, “Geçmişte bu ülkede demokratik sol parti iktidar oldu. Bülent Ecevit ve Doğruyol Partisi ülkeyi yönetti. Hiç merak etmeyin Biz Elazığ’a siyasi kutuplaşma, kavga, gürültü için gelmedik. Tam tersine size hizmet etmek için geldik. Size hizmet etmekten de onur duyacağız. Bize kendi öz evladınız gibi güvenin. Bugün içimizde ve yarın gelir mi endişesine kapılmayın. Sürekli yanınızda, içinizde olacağız. Sizin sorunlarınızı çözmenin mücadelesini vereceğiz. Hem buranın alt yapısıyla ilgili hem de cem evi yapılması ile ilgili ister seçilelim ister seçilmeyelim gönlümüzde desteğimizde sizinle olacak. 24 Haziran Türkiye için bir dönüm noktası. Yani bu sistem değişikliği, rejim değişikliğine de dönebilir. Çünkü 24 Haziran gecesi eğer cumhurbaşkanı bizim adayımız olur da seçilirsek laik cumhuriyeti ve geleneklerinin devamı demektir. Eğer buradan seçilemezsek ve cumhurbaşkanı adayımız seçilmezse yeni gelecek devlet düzeninin ne olduğu konusunda herkesin endişesi ve kuşkusu var” diye konuştu.

“Meclise göndereceğiniz bir milletvekili bile çok önemli”

Meclise gönderilecek bir millet vekilinin bile çok önemli olduğunu ifade eden Erol, “Parlamentoda çoğunluk çok önemlidir. Laik düzen için Cumhuriyetin korunması için çok önemli. Hiçbir partinin şuanda baraj sorunu yok. Ama buradan bize gelecek veya onlara gidecek bir oy, Elazığ’da bize milletvekilliği ya kazandıracak ya da kaybettirecek. Onun için bize destek olun ve sahip çıkın. Bize can olun ki, dönüp size can olalım. Bize can verin ki, dönüp size can verelim. Hiç merak etmeyin ben bunu her yerde açık yüreklilikle söylüyorum. Ben devlet geleneklerinden gelen, Cumhuriyetin temel değerleri doğrultusunda siyaset yapan bir milletvekiliyim. Bir milletvekili kendi mensubu olduğu bir siyasi sistem ile çatışmaz. Bir milletvekili devletle çatışmak değil, onun iddiası devleti yönetmek olmalıdır. Biz bu devleti yönetirken 81 milyon yurttaşımıza adil olacağız. Yurttaşlık görevimizi ve devlet olmanın sorumluluğunu yerine getirerek evrensel değerler üzerinden bütün yurttaşlarımızın hakkını koruyacağız. Bundan sonra sahipsiz değilsiniz. Gürsel Erol sizin kardeşiniz. Sizin evladınız ve yeğeniniz. Biz buraya başı dik geldik, başı dik gideceğiz. Her geldiğimizde sizlerle başı dik selamlaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.