Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizleri taşımanın gururunu yaşayacağım" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, aday tanıtım programında konuştu. Elazığ’a sahipsizlere sahip çıkmak için geldiklerini belirten Erol, “Biz bu kente fakir fukaraya kol kanat germeye geldik. İnanın kazanacağız. Bu kente 40 yıllık siyasetteki kadersizliğini kıracağız.Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizleri taşımanın gururunu yaşayacağım. Değerli hemşehrilerim milletvekili seçildiğim günden bu güne kadar karşıtlı siyaset yapmak yerine ülkenin gerçeklerini gündeme taşıyarak uzlaşmacı bir anlayışla siyaseti sorgulayan çözüm odaklı bir siyaset yaptım. Çünkü milletvekilliği yaptığım Tunceli’de her evde bir sorun vardı. Her yerleşim bölgesinde bir sorun vardı. Haksızlıkların, yolsuzlukların bugüne kadar tüm hükümetlerin yaptığı yanlış politikalardan kaynaklı mağduriyetler vardı. Tunceli de garibanların kimsesizlerin kimsesizi olduk. Öğretmenlerimiz açığa alındı öğretmenlerimizi görevine iade ettirdik. Öğretmenlerimiz sürgün edildi onların sürgününü durdurduk. Kamu yatırımlarını Tunceli’ye getirdik" diye konuştu.

"Ben içinizden biriyim"

Şimdi sıranın Elazığ’da olduğunu ve artık sahipsiz olmadığını vurgulayan Erol, "Çünkü ben içinizden biriyim. Göreceksiniz sana verdiğimiz oy helal olsun diyeceğiniz yanınızda bir evladınızın, kardeşinizin olacağından hiç şüpheniz olmasın. Yalnız burada Elazığ siyasetinde aday olunca bizim adaylığımızla ilgili endişe yaşayanlar korku yaşayanlar, Korkuya kapılanlar bizimle ilgili bir takım söylemlerde bulunarak akılları sıra bizi korkutacaklarını zannettiler. Bunu birkaç Elazığ’ın yerel kanallarından da paylaştım. Elazığ’da Tunceli kökenli alevi birinin adaylıkta ne işi var. Bunu akılları sıraca bir siyasi söylem haline dönüştürüp benimde kimliğimi inkar edeceğimi sandılar. Ben bir aleviyim ama aynı zamanda ben Türkiye Cumhuriyetinin ulusal bütünlüğünü koruyan, savunan bu ülkenin yurttaşıyım. Benim yurttaşlık bilincimi tartışın benim etnik kimliğimi tartışmayın" diye konuştu.

"Milletvekili maaşımın yine tamamını burs olarak vereceğim"

Elazığ’ın 40 yıllık tarihi boyunca insanların sorun yaşadığında kapısını çalacağı bir milletvekili çıkaramadığını söyleyen Erol, şöyle devam etti:

"Şunu bilin ki Gürsel Erol kardeşiniz sizinle sırt sırta verecek ve başaracağız. Gelecek günler hepimiz için güzel olmasını diliyorum. Ama şunu bilin ki bize verdiğiniz oydan Tunceli halkı nasıl pişman olmadıysa bize verdiğiniz oydan sizde pişman olmayacaksınız. Sizi her zaman onurla şerefle taşıyacağıma namusum ve şerefim üzerine söz veriyorum. Milletvekilliği sosyal güvenceler için ve maaş için yapılacak bir iş değildir. Milletvekilliği halka hizmet için yapılacak bir görevdir. Eğer seçilirsem ve seçileceğim Milletvekili maaşımın tümünü yine sizlerin çocuklarına burs olarak vereceğim. Artık korkularınızı, umutsuzluklarınızı, çaresizliklerinizi atın. Sizin için umut olacağız. Sizin çaresizliklerinize çözüm bulmak için canı gönülden çalışacağız. Ama sizden bir ricam var. Bu önümüzdeki seçimlerde görülen matematiksel hesaba göre İttifak adaylarından birisinin milletvekili olacağı kesin. Eğer oylarımızı bölmezsek, oylarımızı birleştirirsek sizi temsilen Cumhuriyet Halk Partisini temsilen parlamentoya gideceğiz."

Perşembe Pazar alanında yapılan aday tanıtım toplantısına çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Erol’a yakın ilgi göstererek fotoğraf çektirdi.