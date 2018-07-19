CHP’de Elazığ’dan 41 yıl sonra milletvekili seçilen ve Kemal Kılıçdaroğlu dahil tüm yönetimin istifa etmesi çağrısı yaparak dikkatleri üzerine çeken Gürsel Erol, sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı. Açıklamasında "CHP’de bugün değişim talebinin her geçen an giderek artması partimizin özgürlükçü olması ve kişiye dayalı bir parti olmadığının en büyük göstergesidir" diyen Milletvekili Erol, "Karar ve yetki örgütümüzündür. Değişimin kiminle olacağı tali bir konudur. Değişim dediğimiz şey süreklilik arz eden bir kavramdır. Bu kavram, 9 Mayıs 1935’te toplanan ve ebedi liderimiz Atatürk’ün katıldığı son kurultay olan 4. Kurultay’da tüzüğe giren ’devrimcilik’ ilkesi ile vücut bulur. Artık görülmüştür ki bir isim üzerinde oluşturulan genel başkan mitosu bugünün, bu çağın ve sosyal demokrat bir parti olan CHP’nin siyaseti olmamalıdır. Biz lider odaklı bir parti olamayız, olmamıza da gerek yoktur. Bizde lider bellidir, tektir ve ebedidir. Asıl olan, genel başkanların kendi süreçleri içinde partiye yeni politikalar, yeni kadrolar oluşturmasıdır. Değişime böyle bakmak gerekir" dedi.

"Köklü tarihimiz şaşmaz bir pusula niteliğindedir"

Erol açıklamasının devamında, "Tarihimizden bir örnek vermek gerekirse İsmet Paşa 1954 seçimlerinden 70’lere kadar değişimin önünü açmasaydı, değişimin öncü kadrolarına şans vermeseydi biz Ecevit’i iyi bir gazeteci, Turan Güneş’i iyi bir akademisyen, Hikmet Çetin’i de iyi bir bürokrat olarak bilecektik. Rahmetli İnönü, o fikri değişimin genç öncü kadrolarına ön açmasa ne 61 Anayasası’na temel olan İlk Hedefler Beyannamesi gibi bir metin yazılırdı, ne 70’lerde CHP’deki dönüşüm gerçekleşirdi ne de partinin 40 yılında var olan o kadroları kazandırabilirdi. Bu nedenle umudu yeşertmek ve buradan yeniden bir hikaye yazmak için hiçbir yere bakmamıza gerek yoktur. Köklü tarihimiz hepimiz için şaşmaz bir pusula niteliğindedir" ifadelerine yer verdi.