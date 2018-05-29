CHP’li Erol: “Kendimizi anlatarak insanlardan oy isteyeceğiz”

Kendi farklılıklarımızı anlatacağız. Devlet yönetimindeki farklılıklarını anlatacağız. Ülkemize yönelik bakış açımızı anlatacağız. Kendimizi anlatarak insanlardan oy isteyeceğiz" dedi.

CHP Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, merkeze bağlı Mimar Faruk Caddesi Demirtaş iş merkezinde partisinin seçim merkezini ziyaret etti. Parti ve aday arkadaşlarına karşı inanılmaz bir ilgi olduğunu belirten Erol, “Bu bizi bir tembelliğe itmemeli hepimizin aynı ortamda aynı yerde bulunmasına gerek yok. Zamanımız çok kısıtlı şurada yaklaşık 28 gün var. Ben ortalama günde 500 kişi ile görüşsem bu 15 bin tane adam eder. Bu Elazığ’da seçmen sayısı 420 bin onun için biz her yerde olacağız her yere gideceğiz. Herkesle görüşeceğiz. Ve siyaset dilimiz asla karşıtlık üzerine olmayacak. İktidar partisi şunu yaptı bunu yaptı demeyeceğiz. Kendi farklılıklarımızı anlatacağız. Devlet yönetimindeki farklılıklarını anlatacağız. Ülkemize yönelik bakış açımızı anlatacağız. Kendimizi anlatarak insanlardan oy isteyeceğiz. Çünkü insanlar artık gerilim ve karşıtlık üzerine yapılan siyasetten bıkmış. Bir siyasetçi olarak bende bu durumdan bıkmış durumdayım. Bu doğru bir tarz değil. Yani bir başka partinin davranışlarını eleştirmek yerine kendi düşüncelerimizi anlatmak farklılığımızı ortaya koymak insanlara daha cazip gelmektedir” dedi.

“Bu başarı hepimizin başarısı olacak”

İnsanlarda bir arayış, kararsızlık olduğunu aktaran Erol, "Eğer doğru yaparsak hepimiz bulunduğumuz ortamda sohbet edersek. Bunu dostluk ilişkisi şeklinde götürürsek bunu 41 yıl aradan sonra Elazığ’da tekrar bir milletvekili alma şansımız var. Şimdi Ali Özcan Elazığ’da en iyi oy alan arkadaşlarımızdan birisi eğer bu seçimi de kayıp edersek parti burada bir tabela partisine dönebilir. İnsanlara umutsuzluk heyecanı gelebilir. Ama biz burada bu seçimi alacağız bunu başaracağız. 40 yıllık bu kötü gidişata 40 yılık bu şansızlığa bir dur diyeceğiz. Ve ondan sonra yönümüzü halka döneceğiz. Burada siyaset anlayışını devlet dilini kullanarak devlet geleneklerini kullanarak siyasette uzlaşmanın siyasette birlikte hareket etmenin alternatif söylemler gündeme getirerek biz Elazığ siyasetinde yeni bir dönem başlatacağız. O dönemden sonra belediyeleri alabiliriz. Bakın bir tek belediye meclis üyemiz yok. Bu başarı hepimizin başarısı olacak hepimiz elimizden gelen katkıyı sağlayacağız” diye konuştu.