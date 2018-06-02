Bu görevi yaparken aslında milletvekilliğinin bir maaşı olmamalı" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Palu ve Kovancılar ilçesini ziyaret etti. Ziyarette, esnafları gezip, vatandaşları tek tek selamlayan Erol, ardından Kuzovalılar Derneği üyeleri ile iftarda bir araya geldi.

24 Haziran’da sandık başına gidileceğini ifade eden Erol, "Ülkemizin yeni seçim sistemine göre cumhurbaşkanının temsilen milletvekillerini seçeceğiz. Halen 24 Haziran’a kadar Tunceli milletvekiliyim. 24 Haziran’dan sonra seçilirsek görevimize Elazığ milletvekili olarak devam edeceğiz. Ben devlet ve cumhuriyet geleneğinden gelen bir siyasetçiyim. Yani önceliğim siyasetin üstünlüğü değil önceliğim devletin muhafazası ve devletin devamlılığı. Birinci görevimiz ve birinci sorumluluğumuz bu olmalı. Ve bu anlamda Tunceli milletvekili olarak gerek parlamentoda yaptığım çalışmalarda gerek kendi ilimde yaptığım çalışmalarda karşıtlık ve gerilim üzerine siyaset yapmak yerine siyasette sorun üzerinden çözüm yapmaya yönelik söylemlerle siyaset yapma yanlısı oldum" dedi.

"Oylarınız ve tercihiniz yeni bir süreci başlatacak"

Bir yerden seçilen milletvekilinin devlet ile vatandaş arasında köprü olması gerektiğine vurgu yapan Erol, "Yani vatandaşın sorunu olduğunda onu alıp ilgili bürokrasiye götüreceksiniz ve sorunu çözeceksiniz. Siyaset kurumunun görevi devleti yönetmektir devletle çatışmak değildir. Devlet yapılanması ile ilgili önümüzdeki yeni süreç tabi sizin oylarınız ve tercihlerinizle yeni dönem yeni bir süreci başlatacak. Milletvekili olarak bugüne kadar birkaç davranışımdan sizleri bilgilendirmek isterim. Birincisi ben yetim büyüyen bir öğretmen çocuğuyum. Benim babam köy endüstri mezunu ve liseyi bitirinceye kadar yeni bir takım elbisem olmadı. Biz 6 kardeşiz bir öğretmen 6 çocuğuna bakma mücadelesi verdi. Abime bir takım elbise alınırdı. Ben beklerdim o eskitsin ben giyeyim. Benim küçük kardeşimde beklerdi. Ben eskiteyim o giysin diye. Hepimizin hayatında böyle direniş hikayesi var" diye konuştu.

"Milletvekilliği bir devlet, millet, vatan meselesidir, maaşı olmaz"

Çocukken yaşadığı olumsuzluklar nedeniyle yoksulluğu bildiğini anımsatan Erol, "550 milletvekili arasında maaşını almayarak 2,5 yıl görev yaptım. Maaşımı babamın hatırına anısına Tunceli öğrencilere burs olarak verdim. Ve aynı şekilde Elazığ’da milletvekili seçilirsem bu sefer dönencem Elazığ’daki çocukların eğitimlerine katkı sunmak için maaşımın tümünü burs olarak vermeye devam edeceğim. Çünkü milletvekilliği maaş için yapılan bir iş olmamalı. Milletvekilliği bir devlet meselesidir. Milletvekilliği bir millet meselesidir. Milletvekilliği bir vatan meselesidir. Bu görevi yaparken aslında milletvekilliğinin bir maaşı olmamalı. Bizim ne kadar maaş aldığımızı biliyor musunuz değeli hemşehrilerim. Bir milletvekilinin maaşı 18 bin lira yani ne demek 10-12 tane asgari ücretle geçinen ailenin maaşını alıyoruz. Almayacaksın milletvekillinin maaşı olmaz" diyerek sözlerini tamamladı.