CHP’li Erol, seçim çalışmalarına başladı

CHP Tunceli Milletvekili Gürsel Erol, partisinden Elazığ milletvekilliği için aday oldu. Bugün seçim otobüsü ile Elazığ’a gelen ve seçim çalışmalarına başlayan Erol, Öğretmenevi önünde vatandaşlara seslendi.

Çoğu zaman doğanın yaşam hakkını savunmak için basın toplantıları ve eylemler yaptıklarını aktaran Milletvekili Gürsel Erol, “En önemlisi Tunceli’de terör örgütü tarafından katledilen Necmettin öğretmenin yaşam hakkına sahip çıkarak PKK’ya meydan okuduk. Bizim değerlerimiz, bu ülkede yaşayan herkes özgürce yaşamalı ve özgürce düşüncelerini ifade etmelidir. Hiç kimsenin düşüncesinden dolayı öldürülmesi asla kabul edilebilir değil. Herkesin yaşam ve siyasette tercih hakkı vardır. Bunlara saygı duyacağız. Bugüne kadar Elazığ’da tek taraflı sonuçlanan bir sonuç var. Bu sizin takdiriniz ve tercihiniz. Bunu eleştirmek bir siyasetçi olarak bana düşmez. Ama benim bir siyasetçi olarak sizi bilgilendirme sorumluluğum var. Elazığ 2002 yılından bugüne kadar hemen hemen tüm seçimlerde AK Parti’nin yoğun bir şekilde hakim olduğu il oldu. Milletvekillerini ve belediye başkanlarını aldı. Ama bu siyasi gücün Elazığ’a dönüşü ile ilgili düşüncelerimi zamanla sizinle paylaşacağım” dedi.

Elazığ’da kimsesizlerin kimsesi olmaya geldiklerini dile getiren Milletvekili Erol, “Sesi çıkmayanların sesi olmaya geliyoruz. Herkese eşit ve adil davranmaya geliyoruz. Size hizmet için adayız. Size hizmet etmekten onur duyacağız. Elazığ’ın 40 yıllık siyasi tablosunu değiştireceğiz. Hep birlikte başaracağız. Buradan seçilerek Elazığ’ı onurla parlamentoda en iyi şekilde temsil edeceğiz. Bize güvenin ve inanın. Tunceli bizim için bir referanstı, Elazığ yeni hizmetler için yeni hizmet alanıdır” diye konuştu.