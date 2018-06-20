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20 Haziran 2018 12:20

CHP’li Erol, seçim çalışmalarını sürdürüyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, seçim çalışmalarına devam ediyor.

CHP’li Erol, seçim çalışmalarını sürdürüyor

20 Haziran 2018 12:20


CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında çalışmasını sürdürüyor. Erol’un seçim çalışması kapsamında ilk durağı Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ve işletmeler oldu. Fabrikalara uğrayan Erol, çalışanlarla sohbet etti. Ardından sırasıyla Mollakendi Belediyesi, Ticaret Borsası, Buğday Pazarını ve Gümüş Kavak Köyünü ziyaret eden Erol, İstasyon caddesindeki tüm esnafları da tek tek gezdi. Esnaflarla sohbet edip sıkıntılarını dinleyen Erol, her konuda her kese kapılarının açık olduğunu, herkesin Ankara’ya kadar yorulmaması için Elazığ’da kendisinin bir ofisinin olacağını söyledi.


Seçim süresinin hem kısa olduğunu hemde artık sayılı günler kaldığını belirten Milletvekili Erol,"Ulaşabildiğimiz her yere gidip, her eli sıkmak herkesle konuşup sohbet etmek için sürekli cadde ve sokaklardayız. Gezdiğimiz her yerde duyulan ilgiden çok memnunum.Herkesin gönlüne girdiğimiz düşünüyorum. Seçilmenin dışında benim için insanların gönlünde yer almak ayrı bir anlam taşıyor"dedi.




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