Bir kahramanlık hikayesi yazmıştır" dedi.

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili Adayı Gürsel Erol, İzmir Adliyesine yönelik terör saldırısını önleyerek 2 teröristin etkisiz hale getirilmesini sağlayan kahraman Şehit Polis Memuru Fethi Sekin’in Baskil ilçesi Doğancık köyündeki kabrini ziyaret etti. Şehit babası Mehmet Zeki Sekin’in eşlik ettiği Milletvekili Erol, oğulları Doğan Can ve Eren Can ile birlikte Sekin’in kabrine karanfil bırakarak dua etti.

"Hain PKK terör örgütü asıl hedefine ulaşamayacaktır"

Ramazan Bayramı öncesi Türkiye’de kahramanlık örneği gösteren PKK terör örgütünün hain saldırısına karşı hayatını ortaya koyan Fethi Sekin’in mezarını ziyaret ettiklerini belirten Milletvekil Gürsel Erol, "Kendisini saygıyla, hürmetle, şükranla ve minnetle anıyoruz. Bu kahramanlar Türkiye’de olduğu sürece hain PKK terör örgütü asıl hedefine ulaşamayacaktır. Bir kahramanlık hikayesi yazmıştır. Ailenin yüreğine düşen ateşi bizim yaşamamız ve duymamız mümkün değil. Allah kimsenin evine, ocağına ateş düşürmesin. Artık analar ağlamasın, evlatlar yetim kalmasın" diye konuştu.

"Ülkenin her karış toprağı için canını feda edecek milyonlar var"

Terör örgütünü şiddetle ve nefretle kınadığını ifade eden Erol, "Bu kahraman gençlerimiz, kahraman insanlarımız, kahraman kardeşlerimiz ülke için kanlarını döktüler kendilerini feda ettiler. Bu ülkenin üniter devlet yapısı için cumhuriyetimiz için devletimiz için Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimleri için, cumhuriyetin temel değerleri için ülkenin her karış toprağı için bu ülkede canını ortaya koyacak canını feda edecek binler milyonlar var. Fethi Sekin de bunlardan birisi kendisini rahmetle, Şükranla, saygıyla ve hürmetle anıyorum Ailesine de başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Fethi yüzlerce insanın hayatını kurtardı"

Şehit düşen Fethi Sekin’in İzmir’de yakından tanıdığı bir hemşehrisi olduğunu anımsatan Erol, "İzmir Adliyesinde çatışmanın olduğu söylendiğinde bir Elazığlı polisin şehit olduğu duyumu kulağımıza geldiği zaman ben yanımızdakilere de ’eyvah bu Fethi bizim Fethi olabilir’ dedim. Gerçekten de Fethi’in oradaki kahramanlığı onlarca yüzlerce insanın hayatını kurtardı bunlara şükran duymamak bunları saygıyla anmamak mümkün değil. Vicdanı olan namusu olan herkesin bu değerlere sahip çıkarak bu değerler üzerinden bu anıları yaşaması lazım" diyerek sözlerini tamamladı.