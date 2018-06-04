CHP’li Erol: “Siyasette önemli olan seçilmek değil, iz bırakmak"

Biz bunun için Elazığ’a geldik. Biz hiçbir partinin siyaset yapma tarzı anlayışına milletvekili adaylarının söylemleri ile uğraşmıyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Bize inanıyorsanız, güveniyorsanız oyunuzu verin” dedi.

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Maden, Sivrice ilçeleri ile Gezin köyünü ziyaret etti. Ziyarette, esnafları gezip, vatandaşları tek tek selamlayan Erol, Sivrice’de ilçe seçim merkezinin açılışına katıldı. Erol, daha sonra kent merkezinde kıraathane ve kahvehaneleri dolaşarak vatandaşları dinledi.

"Kime inanıyor, güveniyorsanız ona oy verin"

24 Haziran’ın önemine değinen Milletvekili Gürsel Erol, “Türkiye ve Elazığ siyasetinde yeni bir dengenin yeni bir umudun yeni bir beklentinin ortaya çıkarılması ile ilgili önemli bir süreç. Biz Elazığ’da adaylığımız açıklandığı günden bu güne kadar mahalle mahalle, sokak sokak, köy köy, ilçe ilçe gezerek ulaşa bildiğimiz herkese ulaşarak düşüncelerimizi siyaset yapma anlayışımızı, tarzımızı ve Elazığ’ın sorunlarına bakış açımızı ve bir Milletvekili nasıl davranması gerektiği konusunda toplumu bilgilendiriyoruz. Toplumu bilgilendirirken de herkese söylediğim bir şey var Bütün siyasi partilerin milletvekili adaylarını dinleyin gerçekten kime inanıyorsanız kime güveniyorsanız, inanarak oy verin diye önerilerde bulunuyorum. Ben Tunceli Milletvekili olarak Türkiye’nin en sorunlu kenti Tunceli sanırdım. Ama Elazığ’a geldim köyleri geziyorum ilçeleri geziyorum sokakları geziyorum kahveleri geziyorum duyduklarıma inanamıyorum” diye konuştu.

"Kimsesizlerin kimsesi olmaya geldik"

Elazığ’da mağduriyet yaşayanlar yeni mağduriyet yaşamasınlar diye mağduriyetlerini kabul edilir hale geldiğini ifade eden Erol, "Kanun hükmünde kararname ile bir çok insanların işine son verilmiş devletin yanlış politikalarından kaynaklı bir çok insan haksızlığa uğramış, siyaset, sivil toplum kuruluşları, ticaret tekelleşmiş. Kamuya işçi alınırken siyaset müdahale etmiş her yerde bir tekelleşme var. Her tarafta siyasetin içinde olduğu, AK Parti’ye oy veren değil, AK Parti’nin içerisindeki bazı gruplar siyaseti, ticareti tekelleştirmişler, oy veren fakir fukara yine bundan yararlanmamış. Belli bir grup yararlanmış. Biz Elazığ’a kimsesizlerin kimsesi olmaya geldik. Gerçekten fakir fukaranın sahibi olmaya geldik sesi olmaya geldik” ifadelerini kulandı.

"Siyasette önemli olan iz bırakmak"

“Bize inanın, bize güvenin mesele yalnızca milletvekili seçilmek değil" diyen Erol, "Bugün ben 25 yıl sonra Maden’e gelip burda eski dostlarımızı bizi karşılar olarak görüyorsam aslında bir insanın onur duyması yakasındaki rozet değil, 25 yıl önceki dostunun sanan gelip hoş geldin demesidir. Bu değerler siyasetten daha önemlidir. Bu kentin eski milletvekillerine bakın. AK Parti döneminde 16 yıl süre içerisinde 20 Milletvekili değişmiş. Siyasette önemli olan bir yere gelmek değil seçilmek değil iz bırakmak adam gibi davranmak fakir fukaraya sahip çıkmak insanların umutsuz olduğu çaresiz olduğu her yerde onların yanında yer alabilmek. Biz bunun için Elazığ’a geldik. Biz hiçbir partinin siyaset yapma tarzı anlayışına milletvekili adaylarının söylemleri ile uğraşmıyoruz. Kendimizi anlatıyoruz. Bize inanıyorsanız, güveniyorsanız oyunuzu verin. Çünkü biz oyunuza layık olacağız sizin güveninizi asla ve asla suistimal etmeyeceğiz. Nerede bize ihtiyacınız varsa biz sizin yanınızda olacağız" şeklinde konuştu.

"Oyu alıp bir daha geri dönmediler, biz yapmayız"

Gittikleri her yerde bir mağduriyet olduğunu ancak Maden ilçesinin en fazla mağduriyet yaşayan yerlerden biri olduğuna dikkat çeken Erol, şöyle devam etti:

"Geldiler size vaatte bulundular oyu alıp bir daha geri dönmediler. Şimdi sizde bana yarın sizde aynısını yapar mısın diyeceksiniz. Biz yapmayız. Biz siyaseti farklı düşünceler farlı amaçlar için yapan insanlarız. Bakır maden fabrikamız eskiden kamunun elindeyken 300-400 tane çalışan insan vardı. O insan bu ilçenin hem ekonomisini hem kültürünü hem de eğitimini etkilerlerdi. Elazığ’da sinema yokken Maden’de sinema varmış. Elazığ’a tiyatro gelmezken Maden’e tiyatro gelirmiş. Sizin belediyeniz 1854 yılında kurulmuş Türkiye’nin en eski 3 belediyesinden biri. Yerleşik düzeni, kültürü ve yaşamın merkezi aslında Maden. Maden’e gelen insanlar dışarıdan ekmek sahibi olmak için gelmişler. Türkiye’nin her tarafından gelip buraya yerleşmişler. Şimdi iş tam tersine dönmüş insanlar yeni ekmek kapısı bulmak için Maden’den göç etmeye başlamışlar."