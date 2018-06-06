CHP’li Erol, sokak sokak gezerek seçim çalışması yapıyor

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında hem esnafları, hemde oda ve sendikaları gezdi. Kapı kapı gezerek seçim çalışmasını yapan Erol, her gördüğü vatandaşla tek tek tokalaşarak destek isterken, esnafların da sıkıntılarını dinledi.

Siyasetin çatışmanın kutuplaşmanın yeri olmadığını aktaran Milletvekili Erol," Siyaset tam tersine devlete millete hizmet etmenin farklılığı oluşturmanın yeridir. Zaten siyasi partilerin var oluş amacı da odur. Ben Tunceli milletvekili olarak bu dönem Elazığ milletvekili adayıyım. Sanıyorum. Böyle bir adaylıkta daha önce yaşanmamıştır. Bir başka ilin milletvekili olarak başka bir yerde milletvekili adayı olmak"dedi.

"Birinci önceliğim devletin varlığı, birliği ve bağımsızlığının korunmasıdır"

İddialı bir şekilde Elazığ’a geldiklerini vurgulayan Erol," Ama bizim Elazığ’a geliş amacımız karşıtlık ve gerilim üzerine siyaset yapmak değil, burada çözüm odaklı siyaseti sorgulayan, bu kentin sorunlarına çözüm getirerek burada bir farklılık oluşturmak. Bu düşünceyle geldik. Siyaset dilimizde,bun ben her yerde söylüyorum. Ben devlet ve cumhuriyet geleneğinden gelen bir siyasetçiyim. Tabi ki bir siyasi partinin mensubuyum. Ama siyasetçi olarak benim birinci önceliğim devletin varlığı birliği ve bağımsızlığının korunmasıdır.Bugüne kadar milletvekili olarak çizgimde bu oldu. Bu çizgiden de bu güne kadar hiç taviz vermedim. Tunceli milletvekili dönemimde ve bu güne kadar siyasi hayatım olarak bu değerlere sahip oldum"ifadelerini kullandı.

Partilerin geçici devletin varlığı birliğinin kalıcı olduğunun altını çizen Erol, önceliğin bu olması gerektiğini, kendisinin bu anlayış üzerinde siyaset yaptığını kaydetti.