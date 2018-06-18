CHP’li Erol;"Ben hizmet adamıyım"

Ben buraya kavga etmeye gelmedim"dedi.

CHP Tunceli Milletvekili ve Elazığ Milletvekili adayı Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında çeşitli ziyaretlerde bulundu. Ziyaretler sonra açıklamada bulunan Erol, Çevre illerin bakanlarının olduğunu Elazığ’dan ise bu mevkide birinin bulunmadığını söyledi.

Çevre illere baktığını aktaran Milletvekili Erol," Diyarbakır’dan ara ara bakan çıkmış, Malatya’dan bakan çıkmış, Gaziantep’ten bakan çıkmış, Kahramanmaraş’tan, Erzincan’dan bakan, başbakan çıkmış, Bingöl’den bakan çıktı. Oralarda farklı partilerin milletvekilleri olduğu halde. Çünkü oralarda siyasette bir denge var. İktidar partisinin milletvekilleri var aynı zamanda muhalefet partilerinin de milletvekilleri var. Güç dengesi dağıldığı, oradaki gücünü elinde tutmak için o illere bakanlık verilmiş o bakanlarda o kenti siyasi gücünü elinde tutmak için hizmet götürmüşler"dedi.

"Kavga değil, hizmet adamıyım"

Elazığ’ın üniversitenin olduğunu üniversite kenti olmadığını, ovaların olduğunu tarım kenti olmadığını belirterek konuşmasını sürdüren Erol," Elazığ’da organize sanayi bölgemiz var, bir sanayi kenti değil, turizm potansiyeli olan yerlerimiz var. Harput, Sivrice, Hazar Baba var amam Elazığ bir turizm kenti de değil. Türkiye’de Elazığ’ı ön plana çıkaracağımız karma bir ekonomi marka değeri olan bir tek ürünümüz yok . Tarımsal Ürünlere bakın Diyarbakır’ın karpuzu, Adana’nın pamuğu, Adıyaman’ın tütünü , Malatya’nın Kayısısı meşhur. İlçelerimiz Allah onlardan razı olsun yaşlılarımız ata dede topraklarına sahip çıkmak için öldüklerinde babalarının, dedelerinin yanına gömülmek için bekledikleri yer haline dönmüş. Hiçbir ekonomik getirisi yok. Tek taraflı siyaset olunca siyasetçi sizin içerinize girmiyor. Siyasetçi sizin içinize gelmiyor. Çünkü genel merkezde listeye yazıldığı anda milletvekili. Diyor ki nasıl olsa ben gitsem de gitmesem de iş yapsam da yapmasam da telefona çıksam da çıkmasam da hastasında, cenazesinde arasam da aramasam da zaten bana oy verir diyor. Başka kime oy verecekler diyor. Mantık bu. Bunu kırmak , değiştirmek lazım. Ben Elazığ’a geldiğim günden beri yaptığım ilk iş, kavga adamı değilim hizmet adamıyım. Ben buraya kavga etmeye gelmedim. Gerilim ve karışıklık üzerine siyaset yapmaya da gelmedim” ifadelerini kullandı.