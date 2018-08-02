CHP’li Erol;"Ulusal bir birlikteliğe ihtiyaç var"

Meclis olağanüstü toplantıya davet edilmelidir, ulusal bir birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum" dedi.

ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül için yaptırım uygulama kararıyla ilgili CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıklamada bulundu.

"Bu yaptırım sadece bakanlara karşı değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne uygulanmıştır"diyen Milletvekili Erol," Bu bana göre sembolik bir yaptırım.Bunun arkası mutlaka gelir. Yalnızca hükümete ve hükümetin bakanlarına karşı değil, Türkiye Cumhuriyetine karşı yapılan bir uygulama. Bence burada yapılması gereken meclis başkanının bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşüp, meclisi kapalı olağanüstü toplantıya çağırarak ulusal bir duruşun gösterilmesi ile ilgili ulusal bir birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.