Diğer
Kategoriler
02 Ağustos 2018 13:16

CHP’li Erol;"Ulusal bir birlikteliğe ihtiyaç var"

ABD’nin bakanlara karşı yaptırımı ile ilgili konuşan CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol,"Bu yaptırım sadece bakanlara karşı değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne uygulanmıştır.

CHP’li Erol;

02 Ağustos 2018 13:16

Meclis olağanüstü toplantıya davet edilmelidir, ulusal bir birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum" dedi.


ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül için yaptırım uygulama kararıyla ilgili CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol açıklamada bulundu.


"Bu yaptırım sadece bakanlara karşı değil, Türkiye Cumhuriyeti’ne uygulanmıştır"diyen Milletvekili Erol," Bu bana göre sembolik bir yaptırım.Bunun arkası mutlaka gelir. Yalnızca hükümete ve hükümetin bakanlarına karşı değil, Türkiye Cumhuriyetine karşı yapılan bir uygulama. Bence burada yapılması gereken meclis başkanının bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşüp, meclisi kapalı olağanüstü toplantıya çağırarak ulusal bir duruşun gösterilmesi ile ilgili ulusal bir birlikteliğe ihtiyaç duyulduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç