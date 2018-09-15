CHP'li Milletvekili Erol: "3'üncü havalimanına Atatürk'ün ismi yakışacaktır"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul'da yapımı süren 3. havalimanına "Atatürk" ismi verilmesi önerisinde bulundu.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, 29 Ekim tarihinde hizmet vermeye başlayacak 3. havalimanı hakkında açıklama yaparak, isim önerisinde bulundu. Erol, "Tamamlandığında kapasitesi ve büyüklüğü ile dünyanın en büyük havalimanı olmayı hedefleyen 3. havalimanına mevcut Atatürk Havaalanı'nın bir süre sonra kullanım dışında kalması nedeniyle ülkemizin kurucu lideri Atatürk'ün adının verilmesi kanaatimce en uygun olanıdır. Dünyada bu gibi büyük projelerde ülkeler tarihi şahsiyetlerinin ismini kullanmışlardır. Bu projeye de 'İstikbal göklerdedir' diyerek 1925 yılında Türk Tayyare Cemiyeti'ni kurdurarak havacılığımızın uygarlığın akış yönünde ilerlemesine vesile olan liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi yakışacaktır” dedi.