Şaroğlu, helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli’de bulunduğu sırada rahatsızlanarak devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Şaroğlu’nun beyinde oluşan pıhtılaşma nedeniyle sarsıntı geçirdiği ve durumunun ciddi olduğu belirlendi. Hastaneye giden Vali Tuncay Sonel de hemen devreye girerek, askeri helikopter ayarladı. İlk müdahalesi yapılan Şaroğlu, helikopterle Elazığ’a sevk edildi.

Fırat Üniversitesi pistine inen helikopterden ambulansa alınan Şaroğlu, FÜ Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.