Çiftçiye 60 bin domates fidesi dağıtıldı

Elazığ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Kadın Eli Değdi Sebze Kurudu Domates Un Oldu” projesinin 2018 yılında da uygulama alanı arttırılarak devam ettirilme kararı alındı. Bu kapsamda Hankendi’de 20 kadın çiftçiyle uygulanan projeye İçme köyünden 19 çiftçi daha dahil edildi. Çiftçilere yüzde 70 hibe destekli 60 bin domates fidesi verildi.

Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere, bu yılda üreticilere domates fidesi dağıttıklarını belirten İl Müdürü Turan Karahan,” Proje hem ilimizde hem de Türkiye genelinde ses getirdi. Farkı ortaya çıkaran projeler ödülünü aldı. Biz de müdürlük olarak projeden daha fazla üreticinin yararlanmasını sağlamak için çalışma başlattık. Daha önce Hankendi de 20 kadın çiftçimizle uygulanan projeye bu sene İçme köyündeki çiftçilerimizi de dahilettik. İçme köyünden 19 çiftçimiz 25 dekar alanda domates üretimi gerçekleştirecek. Teknik personelimiz fidelerin dikiminden domateslerin hasadına kadar her aşamada üreticilerimizin yanında olarak, projenin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlayacak. Üretilen domatesler domates ununa dönüştürülerek başta tarım fuarları olmak üzere tüm organizasyonlarda tanıtılarak pazarı oluşturulacaktır”dedi.

Karahan, verilen fidelerin bedelinin yüzde 70’ini İl Özel İdaresinin, yüzde 30’unu ise çiftçilerin karşıladığını aktırdı.