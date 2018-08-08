Çiftler ‘Evet’ için 08.08.2018’i seçti

08.2018 tarihini seçti.

Evlilik günlerini özel bir tarihle taçlandırmak isteyen çiftler, 07.07.2017’de olduğu gibi bu yıl da 08.08.2018 tarihinde evlenmek için sıraya girdi. Hayatlarının dönüm noktası olan nikah tarihlerine bir anlam katarak bu günü unutulmaz bir tarih olarak seçen Elazığ’daki 28 çift, nikah için sıraya girdi. Çiftler, Elazığ Belediyesi Evlendirme Dairesi Salonu’nda düzenlenen törenle dünya evine girdi.

Özel bir günde nikahlarını kıydıklarını belirten damat Şahin Çalık, “Akıllarda daha çok kalsın diye bugünü seçtik. Yanımızda olanlara çok teşekkür ederiz” dedi.

Bugünü kendisi seçtiğini dile getiren gelin Başak Çalık, “Bu benim seçimimdi. Akıllarda daha iyi kalsın diye seçtim. Erkeklerin unutmaması için iyi oluyor. Herkese mutluluklar dileriz” diye konuştu.

Bugünü özellikle seçtiğini ifade eden damat Yavuz Kayadurmuş ise, "Akılda daha iyi kalması için 08.08.2018’i seçtik. Anlamlı kılabilmek ve bu günü unutulmaz bir gün yapabilmek için tercih ettik. Sivrice ve Akçakiraz Belediye başkanımızın şahit olması bizi çok mutlu etti. burada bulunan konuklarımıza da teşekkür ederiz. Rabbim herkesin nikahını hayırlı etsin” şeklinde konuştu.