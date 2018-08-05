Cip mesire alanındaki etkinliklere yoğun ilgi

Elazığ Belediyesi tarafından 1 milyon 524 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Cip Mesire Alanı’nda etkinlikler düzenlenmeye başladı. Şehrin yeni yıldızı mesire alanında Mehter Takımının konseri ile Kürsübaşı dinletisi gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş katılırken Mehteran ekibine ilgi oldukça yüksek oldu.

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Cip Mesire Alanı’nda düzenlenen Mehter Takımı Konseri ve Kürsübaşı dinletilerinin hafta sonları devam edeceği ve yerel sanatçıların da sahne alacağı belirtildi.