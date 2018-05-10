Çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaza, İlçeye bağlı Kültür Mahallesi Hacı Yasin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki sürücü E.Ş. idaresindeki 06 BG 1234 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip direğe çarpıp takla attı. Kazayı görenlerin yardımıyla ters dönen araçta bulunan sürücü ve arkadaşı Y.S. çıkartılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılardan Y.S. (17) ilçe devlet hastanesine, durumu ağır olana sürücü E.Ş. ise Elazığ’da hastaneye kaldırıldı. Yaşı küçük sürücünün otomobili ailesinden habersiz aldığı ileri sürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.