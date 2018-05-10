Diğer
Kategoriler
10 Mayıs 2018 14:47

Çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 2 yaralı

Elazığ’ın Palu ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil takla attı, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Çocuk sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 2 yaralı

10 Mayıs 2018 14:47


Kaza, İlçeye bağlı Kültür Mahallesi Hacı Yasin Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki sürücü E.Ş. idaresindeki 06 BG 1234 plakalı otomobil, ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybedip direğe çarpıp takla attı. Kazayı görenlerin yardımıyla ters dönen araçta bulunan sürücü ve arkadaşı Y.S. çıkartılırken, sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralılardan Y.S. (17) ilçe devlet hastanesine, durumu ağır olana sürücü E.Ş. ise Elazığ’da hastaneye kaldırıldı. Yaşı küçük sürücünün otomobili ailesinden habersiz aldığı ileri sürüldü.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ELAZIĞ HABERLERİ
ELAZIĞ HAVA DURUMU
20
°
C
  • Cuma
    20°C
  • Cumartesi
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç