Çocuklar, harçlıklarını Elazığspor’a bağışladı

Elazığspor için valilik öncülüğünde başlatılan yardım kampanyasına en anlamlı bağış Aksaray mahallesindeki çocuklardan geldi. Harçlıklarını toplayan, bahçesindeki meyveyi satan 10 ile 14 yaş arasındaki çocuklar paralarını Elazığspor’a bağışladı.

Destek için böyle bir organizasyon yapmak istediklerini ifade eden Aksaray Gençlikspor Kulüp Başkanı Özcan Bal, “Safımız Elazığspor, safımız Elazığspor’un geleceği. Bizde gençlerimizle böyle bir organizasyon yaptık. Yaptık ki ses getirelim. Şehrimiz artık duyarlı olsun istiyoruz. Bizim isteğimiz iş adamından esnafına, en küçüğünden en büyüğüne artık duyarlı olsunlar. Bizler gençlerimizin doğup, büyüdükleri şehir olan Elazığ’a ve şehrin takımı olan Elazığspor’a karşı duyarlı olmalarını istedik. Ailesinden aldığı 3-5 kuruş harçlığı Elazığspor’a bağışlayan bir gencin gelecekte ayakları üzerinde durduğu zaman biliyoruz ki Elazığspor sevdasını içinden atamayacaktır. Sağ olsun hepsi duyarlı kaldı. Ciddi paralar toplanmayacağını biliyorduk ama amacımız gençlere Elazığspor sevgisini yükleyebilmekti. İnanıyorum ki gençler de Elazığspor’a karşı gelecekte duyarlı olacaktır. Bu sadece gençlerimizle kalmıyor, küçüğünden büyüğüne herkesin duyarlı olması gerekiyor. Ben de şehrimizden bekliyorum ki, şehrimizin takımına sahip çıksınlar” dedi.

"Bugün yaşanan farklı biraz"

Elazığspor’un şu an neler yaşadığını bilen insanlar olduklarını belirten Bal, “Geçmişte kendi kulübümüz için de böyle duyarlı vatandaşları gördük. O zaman da duygulanmıştık. Bugün yaşanan farklı biraz. Birkaç kuruş para getirebilmek için kendi bahçesindeki meyveyi satıp, Elazığspor’a bağışlayanı da gördük. Ben bu saatten sonra inanıyorum ki bu kendi bahçesindeki meyveyi satıp, parasını getiren çocuğun Elazığspor’a karşı sevdası kat kat artmıştır” diye konuştu.

Elazığspor’a bağış yapabilmek için bahçesindeki meyveleri sattığını söyleyen 12 yaşındaki Alperen Ekinci, “Biriken paramı Elazığspor’a verdim” ifadelerini kullandı. 13 yaşındaki Ali Şamil Suiçer ise, “Elazığspor için yardım kampanyası başlatıldığını duydum. Ben de o yüzden harçlığımın bir kısmını Elazığspor’a bağışladım. Bir de ayrıca Elazığspor’un bütün lig maçlarını takip ediyorum” şeklinde konuştu.

Toplanan paraların Elazığspor’a teslim edileceği belirtildi.