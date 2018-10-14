Çocuklar, hatalı sürücüleri kırmızı düdükle uyaracak

Elazığ'da çocuklara trafik eğitiminin ardından kırmızı düdük ve dedektif kartı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi tarafından çocuklara trafik kurallarını anlatan program düzenlendi.Bir alışveriş merkezinde yapılan programda İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan “Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” projesi anlatıldı. 03-17 yaş grubunun katıldığı etkinlikte sinevizyon gösterildi.

Daha sonra çocuklara kırmızı düdük, detektif kartı verildi.