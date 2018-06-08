Çocuklar, huzurevi sakinleriyle buluştu

Elazığ da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde bakım ve koruma altında olan çocuklar, Gazi Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi sakinlerini ziyaret edip iftar yemeğinde bir araya geldi. Çocuklarla beraber iftar açan huzurevi sakinleri daha sonra onlarla sohbet etti.

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu dile getiren Gazi Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ziyaddin Karakaya, “Ramazan ayı paylaşma, muhabbet ve manevi atmosferini olan bir aydır. Huzurevinde hayatlarını sürdüren kıymetli büyüklerimize yapılan ziyaret, çocuklarımızın kişisel gelişimlerine olumlu olarak katkı sağlamaktadır. Çocuklarımız bu ziyaretler vasıtasıyla değerlerini öğrenip, sahip çıkmaktadırlar. Ramazan ayının mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Gazi Huzurevinde düzenlenen programa, Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Şahabettin Can, Gazi Huzurevi ve Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Ziyaddin Karakaya, kurum personelleri, huzurevi sakinleri ve çocuklar katıldı.