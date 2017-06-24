Çocuklar şeker tüketimini, anne baba kontrolünde yapmalı

Abdurrezzak Kaya, bunun aşırıya kaçmadan anne ve baba kontrolünde belirli aralıklarla yapılması gerektiğini ifade ederek, fazla şeker tüketiminin alerji dahil çeşitli rahatsızlıklara neden olabileceğini aktardı.

Medical Park Elazığ Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Abdurrezzak Kaya, Ramazan Bayramı’nda çocukların şeker tüketiminde dikkat etmesi gereken noktalar konusunda bilgi verdi. Bayram ziyaretlerinde olmazsa olmazın şekerleme ve çikolata olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Dr. Abdurrezzak Kaya, "Çocukların şeker ve çikolataları aşırı tüketmesi hem beslenme düzeninde bozulmaya hem de ciddi alerjik problemlere sebep olabilir. Çocuklar bayramlarda gittikleri yerde şeker ikramından dolayı çok fazla şeker tüketebilir. Bayramın yaz mevsimine denk gelmesi şeker tüketiminin çocuklarda ishallere, kusmalara ve sıvı kaybına neden olduğu görülmektedir. Şeker türü çikolataların aşırı derecede katkı gıdası içermesine bağlı olarak çocuklarda alerjik reaksiyonlar gelişebilir" dedi.

"Şeker tüketme zamanını ayarlamak lazım"

Çocukların mutlaka şeker tüketeceğini aktaran Kaya, bunun anne ve baba kontrolünde yapılmasının önemli olacağını söyledi. Kaya, "Bayramda çocuklarda şeker tüketiminin saatini ayarlamamız gereklidir. Özellikle sabah öğle arası çocukların enerjisinin yüksek olduğu saatlere değil de daha çok öğleden sonra akşama doğru şeker tüketimini sağlamalıyız. Biz çocuklara şekerlerin kendilerinin olduğunu ikna edip ve gün içerisinde sadece belli bir kısmını tüketebileceğini söylememiz gerekiyor. Bu dönemde yapılan tatlılar yaz aylarında olduğumuz için ciddi ishallere sebep olabiliyor. Daha önce bir tane yediğimizde alerjik reaksiyon geliştirmeyen şekerler aşırı tüketildiğinde çocuklarda alerjik reaksiyonlar oluşturabiliyor. Şekerlerin enerji değeri yüksek ve besin değerinin düşük gıdalar olması sebebiyle aşırı tüketimine çocuklarda beslenme düzeni bozulur. O yüzden bayramda çocuklar mutlaka şeker tüketeceklerdir ama bunun aşırıya kaçmadan anne ve baba kontrolünde belirli saatlerde olmak kaydıyla yapılması daha faydalı olur" diye konuştu.