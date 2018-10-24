Çöpleri bu kez öğrenciler topladı

Elazığ'da lise öğrencileri temiz bir çevre için bir mahallenin çöplerini topladı.

Elazığ Lisesi öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla okullarının bulunduğu Sarayatik Mahallesinde çöp topladı. Ellerine eldivenleri takan ve çöp torbalarını alan öğrenciler, mahallede bir tek çöp bile bırakmadı.

Öğrencilerin Sarayatik Mahallesini temizlediğini belirten öğretmenlerden Gülsüm Kasap, “Bu projenin çok faydalı olduğuna inanıyorum. Umarım çevremizde de bu bilincin gelişmesine yardımcı olmuşuzdur. Bizi gören insanlar da yerlere çöp atmaz. Öğrencilerimizde de bu bilinci geliştirdiğimizi düşünüyorum. Bundan sonra bu tür projelerin sürekli yapılması gerekiyor. Söylemekle olmuyor yaparak ve yaşayarak öğrenmek daha faydalıdır. Çevremize karşı duyarlı olmamız gerekiyor. Çünkü dünyamızın belli bir yaşı var. Dünyadaki her şey sonsuz değil. Biz bunları daha düzgün kullanmalıyız. Çöpler hayvanlara, çevreye, doğaya ve her şeye zarar veriyor. Bu bilinci geliştirirsek daha temiz bir dünyada yaşayabiliriz” dedi.

Çevreyi temiz tutmak için etkinlik yaptıklarını aktaran 11 sınıf öğrencisi Melike Gül ise, “Aslında buna hiç gerek olmaması gerekiyor. Buraların temiz olması gerekiyordu. Fakat insanlar duyarsız oldukları için biz bir yerden başlamamız gerektiğini düşündük. Bir mahalleden başlıyoruz. Bu inşallah bir mahalle olarak kalmaz dünyanın her yerine yayılır. Çünkü geleceğimiz tehlike altında” diye konuştu.

Çevreyi temiz tutmaya çalıştıklarını dile getiren 11 sınıf öğrencisi Özcan Kaya da, “Hocalarımız önderliğinde buraya çöp toplamaya geldik. Japonya'dan gelen turistler Antalya'da bizim çöplerimizi toplamışlar. Bu da benim zoruma gitti. Çünkü Çanakkale'de savaşarak canının feda eden atalarımız bu diyarı kirli bırakmamız için emanet etmedi. Biz buraya milleti ve toplumu bilinçlendirmek adına gençler olarak geldik” şeklinde konuştu.