Cumhuriyet'in 95. yılı Elazığ'da coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 95. yıldönümü Elazığ'da coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Elazığ'da da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Elazığ Valiliğinde başlayan programda Vali Çetin Oktay Kaldırım, protokol üyeleri ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Ardından Gazi Caddesi yeni valilik binası yanında tören düzenlendi. Vali Kaldırım, Belediye Başkan Vekili Yusuf Dumandağ, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş tören aracıyla vatandaşları selamladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bayram mesajı okundu.

Törende konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, "Cumhuriyetimizin ilelebet yeryüzünde yaşamasını, bayrağımızı şanla ve gururla dalgalandırılmasını, ülkemiz insanlığına hizmet etmesini temenni ediyorum. Bir anlamda genç cumhuriyet diyoruz. 2023 yılında 100'üncü yılını doldurmuş olacak. Bir açıdan da son derece köklü gelenekleri olan, temsil ettiği değerler açısından oldukça kadim bir yönetim bir biçimi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i tarif ederken Türk milletinin karakterine ve geleneklerine en uygun yönetim biçimi olarak tasvir etmiştir. Cumhuriyet bu aziz ve şanlı milletin bağrından çıkmış, karakterinden ve geleneklerinden doğmuş, bize en uygun yönetim biçimidir. Çağımızın en doğru yönetim biçimidir" dedi.

Öğrencilerin şiirler okumasının ardından Elazığ Belediyesi Mehteran Takımı ve Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi, yöresel halk oyunlarını sergiledi. Cumhuriyet koşusunda dereceye giren öğrencilere ise Vali Kaldırım ve diğer protokol üyeleri tarafından madalyaları ile hediyeleri verildi. Tören, askeri bando eşliğinde okullar ile askeri birliklerin yer aldığı kortej geçişiyle sona erdi.

Törene Vali Kaldırım, Belediye Başkan Vekili Dumandağ, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Erbaş, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, diğer protokol üyeleri, öğrenciler, emniyet ve askeri personelin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.