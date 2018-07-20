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20 Temmuz 2018 15:00

Damdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Elazığ’da damdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Damdan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

20 Temmuz 2018 15:00


Olay, merkeze Bağlı Alpagut köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece lavaboya gitmek için uyanan 85 yaşındaki İbrahim Gün, çıktığı damdan düşerek hayatını kaybetti. Sabaha karşı biçer döver şoförlerinin görmesi üzerine olayı yerine ambulans ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Yaşlı adamın cenazesi bugün Alpagut Camide kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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